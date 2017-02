Biskup polowy na inauguracji Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu uroczystej inauguracji działalności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) życzę wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom prawości i rozwagi, roztropności i odpowiedzialności oraz wierności prawu w podejmowaniu wszelkich działań – mówił w katedrze polowej Wojska Polskiego bp Józef Guzdek.

Ordynariusz wojskowy przewodniczył Eucharystii w intencji funkcjonariuszy i pracowników KAS, nowo powstałej instytucji, której głównym zadaniem jest dbanie o porządek w sprawach podatkowych, celnych i skarbowych państwa. Przed Mszą św. z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, na placu Krasińskich odbyła się uroczystość inauguracji nowej instytucji oraz wręczenie jej sztandaru, poświęconego przez bp. Guzdka.

W homilii bp Guzdek nawiązał do ewangelicznej sceny, w której faryzeusze pytali Jezusa, czy należy płacić podatek cezarowi. Podkreślił, że pytanie czy należy angażować się w troskę o dobro wspólne jakim jest państwo, sprawiedliwie płacąc podatki – jest pytaniem ponadczasowym. – Ludzie każdego wieku i każdego pokolenia, dla których troska o własność prywatną jest oczywista, nie zawsze rozumieją konieczność uczciwej pracy i składania daniny na rzecz dobra wspólnego. Dlatego Kościół konsekwentnie przypomina wszystkim wyznawcom Chrystusa, aby nie żyli na koszt wspólnoty, nie dokładając do wspólnego mieszka – powiedział biskup polowy.

Przypomniał, że zasada o składaniu daniny na rzecz dobra wspólnego jakim jest państwo została także potwierdzona w Katechizmie Kościoła Katolickiego, a oszustwa podatkowe zostały w nim napiętnowane. – Kościół nie angażuje się w konkretne rozwiązania prawne i organizacyjne urzędów celnych i skarbowych. Przypomina jednak, że wprowadzane i planowane reformy przyczynią się do usprawnienia działalności państwa i jego rozwoju pod warunkiem, że nie zabraknie ludzi o prawym sumieniu – powiedział bp Guzdek.

Zdaniem hierarchy, tylko tacy ludzie stawiają sobie wysokie wymagania. – Styl wykonywanej pracy, wierność prawu, uczciwość i odpowiedzialność za podejmowane decyzje mają zasadniczy wpływ na osiągnięcie zamierzonego celu oraz wpływają na pozytywne lub negatywne postrzeganie danej instytucji – wskazał biskup polowy.

Podkreślił, że Krajowa Administracja Skarbowa potrzebuje funkcjonariuszy na wskroś uczciwych i kompetentnych, bo zadanie, które przed nimi stoi, nie jest łatwe. – Niestety na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami wielu afer w sferze fiskalnej. Ze zdumieniem przecieramy oczy, że państwo polskie straciło setki milionów, a nawet miliardy złotych, na skutek wyłudzenia podatku VAT. Jeśli ktoś oburza się, że stawia się tamę nieuczciwości, należy zapytać, jaki jest powód tego oburzenia. Przecież ten, kto okrada budżet państwa – naszą wspólną kasę, zasługuje nie tylko na moralne potępienie, ale na słuszną i dotkliwą karę – powiedział hierarcha.

Biskup polowy przypomniał, że zdarzały się też przypadki niesprawiedliwości po stronie poborcy podatków, które doprowadziły do ruiny wiele przedsiębiorstw, a co za tym idzie, wiele osób.

Bp Guzdek życzył funkcjonariuszom i pracownikom KAS „prawości i rozwagi, roztropności i odpowiedzialności oraz wierności prawu w podejmowaniu wszelkich działań”. – Niech Bóg obdarzy Was prawym sumieniem i da światły rozum. Przyjęty przez Was sztandar z wyhaftowanym przesłaniem: „W służbie Ojczyźnie i Obywatelom” – zobowiązuje! Niech dobrze wypełniane obowiązki będą źródłem Waszej satysfakcji i przyczyniają się do rozwoju naszej Ojczyzny, pomnażają jej dobro. Jesteście potrzebni każdemu z nas! Niech Wam Bóg błogosławi w zaszczytnej służbie Ojczyźnie i wszystkim jej mieszkańcom – powiedział hierarcha.

Przed błogosławieństwem Marian Banaś podziękował biskupowi polowemu za sprawowaną Eucharystię i przekazał w darze stułę. Bp Guzdek ofiarował szefowi Krajowej Administracji Skarbowej medal pamiątkowy katedry polowej.

Mszę św. poprzedziła uroczystość inauguracji i nadania sztandaru nowej instytucji zajmującej się działaniami skarbowymi państwa. Pożegnany został też sztandar Służby Celnej.

Sztandar dla Krajowej Administracji Skarbowej ufundował wicepremier Mateusz Morawiecki. Mówiąc o KAS porównał ją do szabli, o której wspomina Mazurek Dąbrowskiego. Jak podkreślił, ma nadzieję, że rozpoczynająca z dniem 1 marca swoje funkcjonowanie nowa instytucja skarbowa będzie „przyjazna i wyrozumiała dla słabych, dla mniejszych i niewinnych” i „silna wobec tych, którzy próbują przemocą, sprytem, oszustwem wziąć to, co należy do państwa polskiego”.

Wicepremier Morawiecki przytoczył dane, zgodnie z którymi Polska traci każdego roku od 30 do 60 mld zł przez przestępstwa gospodarcze, czyli mniej więcej tyle ile wynosi deficyt budżetowy. – To pokazuje skalę tego, co musimy zrobić jeszcze, żeby państwo było silne dla silnych i wyrozumiałe dla słabych, żeby państwo było sprawne. Dzięki tym środkom, które już teraz odzyskujecie, dzięki waszym działaniom, waszemu profesjonalizmowi, państwo staje się coraz silniejsze – powiedział wicepremier. Dodał, że ma nadzieję, iż dziś rozpoczyna się nowy rozdział historii gospodarczej Polski.

Szef KAS Marian Banaś przypomniał, że Krajowa Administracja Skarbowa powstała z połączenia trzech służb i przejęła z każdej, z nich to, co najlepsze. – Jesteśmy przekonani i w to wierzymy, że spełni oczekiwania wobec rządu i wobec społeczeństwa, że z jednej strony będzie przyjazna dla obywateli, będzie wspomagała podatników uczciwych, a z drugiej strony skutecznie walczyła z szarą strefą – podkreślił.

Rozpoczynająca swoją działalność KAS powstała z połączenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Została powołana ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. Zdaniem jej twórców skonsolidowanie kompetencji i zasobów kadrowych rozproszonych służb finansowych, m.in. wywiadu skarbowego i służby celnej pozwolą na lepszą koordynację i organizację pracy przy obsłudze dużych podatników, informacji podatkowej oraz zapobieganiu przestępczości gospodarczej. Jednym z podstawowych celów KAS ma być walka z wyłudzeniami podatku VAT.