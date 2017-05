Biskup z Ukrainy dziękuje Polakom za pomoc

Bardzo nisko chylę głowę przed rodzicami, których synowie są kapłanami i pracują na Wschodzie – powiedział biskup odesko-symferopolski Bronisław Bernacki. Przebywa on obecnie z wizytą w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Na Krymie, który należy do tej diecezji, pracuje obecnie 11 kapłanów – z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski.

„Dziękuję rodzicom, którzy nie tylko dali życie tym synom, ale wychowali ich, a Chrystus Pan ich powołał do kapłaństwa i na tamte tereny, by w ciężkich warunkach podnosić Kościół z niczego, budować świątynie. Ci biedni ludzie cieszą się, kiedy wejdą do nowej świątyni. Gdyby nie Polska, byłoby bardzo ciężko” – podkreślił gość z Ukrainy.

Na Krymie pracuje obecnie 11 kapłanów z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Oprócz odbudowy kościołów na całej Ukrainie pilną potrzebą jest odremontowanie katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Odessie, która wcześniej służyła za halę sportową, a dopiero w 1991 roku budynek odzyskali wierni.

Diecezję odesko-symferopolską utworzył 4 maja 2002 Jan Paweł II. Zajmuje ona powierzchnię 138 tys. km kw., a mieszka tam ok. 10 mln ludzi, w tym ok. 15 tys. katolików łacińskich (0,2 proc.). Swoim terenem obejmuje część Południowej Ukrainy (obwody: chersoński, kirowogradzki, mikołajowski, odeski i zaanektowany przez Rosję Krym). W ponad 60 parafiach pracuje tam mniej więcej tylu samo kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz 40 sióstr. 40 księży ma polskie obywatelstwo. Od początku na czele diecezji stoi niespełna 73-letni obecnie Bronisław Bernacki, pochodzący z diecezji kamienieckopodolskiej. Od początku 2013 wspomaga go jako biskup pomocniczy 55-letni Jacek Pyl, oblat Maryi Niepokalanej.

Pomoc dla diecezji odesko-symferopolskiej można kierować na konto: 31 1020 4391 0000 6502 0002 7474.

Właściciel: Kuria Diecezjalna (Pomoc dla Diecezji w Odessie), Ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów – Polska. Adres Banku: PKO BP SA / 1 Odział w Rzeszowie.