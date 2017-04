Biskupi zaniepokojeni podziałami wśród katolików

Francuscy biskupi są coraz bardziej zaniepokojeni narastającymi podziałami wewnątrz tamtejszego Kościoła, w tym również pośród księży. Temu problemowi poświęcili oni cały dzień obrad wiosennej sesji episkopatu, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Lourdes.

Wielu biskupów zauważyło, że w ostatnim czasie doszło do radykalizacji poglądów odnośnie do liturgii, duszpasterstwa czy kwestii politycznych. Wynikające stąd podziały są silniej odczuwane w diecezjach o niskiej liczbie kapłanów. W obliczu tych trudności biskupi apelują do wszystkich katolików, by nie zapominali o fundamencie jedności Kościoła, którym jest Chrystus – mówi abp Pierre-Marie Carré, wiceprzewodniczący Episkopatu Francji.

„To, co nas łączy, jest głębsze niż to, co możne nas podzielić. I to jest najważniejsze. To Chrystus nas gromadzi. Widzimy to właśnie teraz, kiedy wchodzimy w wydarzenia paschalne. Chrystus umarł, by zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. I to też jest naszym przesłaniem. Nie chcemy negować różnic, ale nie można też ich absolutyzować. Różnice nie są ostatnim słowem, takie jest nasze przesłanie” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Carré.