„Bliżej – pełna łączność” – warsztaty tato.net w Łodzi

Wykłady, prezentacje, praca w grupach, film, muzyka, to elementy, z których składały się warsztaty dla ojców, zatytułowane „Bliżej – pełna łączność”, które odbyły się 18 lutego w bursie salezjańskiej przy ul. Wodnej w Łodzi, a których organizatorem był Ruch Światło – Życie.

W całodniowym spotkaniu udział wzięło ponad 60 ojców w różnym wieku, którzy przyjechali z Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego oraz Zgierza, aby poprzez udział w warsztatach pogłębić swoją wiedzę o tym, jak być bliżej swoich dzieci, jak tworzyć z nimi dobre relacje i jak uczyć się, być dobrym, kochającym i bliskim sercu swego dziecka, ojcem.

„Przyjechałem na te warsztaty, – mówi Przemysław Czechowski. aby usłyszeć kilka wskazówek, by moja relacja z dziećmi była właściwie budowana, i żeby była oparta na zaufaniu. Sądzę, że obecność i świadectwo innych ojców, będzie pomocą dla mnie w codziennym zmaganiu się i radości jaką jest ojcostwo” – dodaje uczestnik warsztatów.

„Do poprowadzenia naszych warsztatów zaprosiliśmy trenerów z inicjatywy „tato. net” – mówi ks. Marcin Majda, archidiecezjalny moderator ruchu Światło-Życie i pomysłodawca warsztatów w Łodzi. Chcieliśmy, poprzez te jednodniowe warsztaty dla ojców, zatrzymać się na pogłębieniu relacji ojca ze swymi dziećmi.” – dodaje.

Jak podkreśla Dariusz Szychta, trener tato.net -„Budowanie domu, to zadanie każdego mężczyzny.” Uczestnicy mieli za zadnie stać się budowniczym własnego domu i budować go od fundamentów, po dach. -„Stawianie fundamentu, to przypatrywanie się swojej relacji z ojcem. – zaznacza trener. Następnie stawianie ścian, którymi jest zaangażowanie ojca w życie dziecka – to pierwsza ze ścian. Stałość ojca w ojcowskich postawach, to druga ściana. Trzecią jest znajomość dziecka i poznawanie jego świata, zaś czwartą, opiekuńczość, która nie jest tylko i wyłącznie zadaniem żony i babci dziecka” – podkreśla prowadzący.

Uczestnicy tego męskiego spotkania, dzieląc się swoim doświadczeniem bycia ojcem podkreślali: -„Ojcostwo jest największym darem jaki otrzymałem od Boga, ale jest także tajemnicą, którą cały czas odkrywam” – mówi jeden z uczestników. „Warsztaty te pokazały mi, czym jest prawdziwe ojcostwo w praktyce. Uświadomiły mi to, że ojcostwa można się nauczyć, że nigdy nie jest za późno, by być dobrym ojcem, a jeśli się jest już nim, by być jeszcze lepszym. Dzisiejsze spotkanie pozwoliło mi właściwie zdefiniować ojcostwo – dodaje Karol Wojtyna.

To już trzecia edycja warsztatów dla ojców, która odbyła się w Łodzi. Dotychczasowe miały miejsce w 2010 i 2014 roku. Po liczbie uczestników można stwierdzić, że tego typu inicjatywy cieszą się dużym zainteresowaniem, co wskazuje na coraz większe zaangażowanie mężczyzn, ojców w życie rodzinne.