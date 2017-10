Bogoria: diecezjalne Jerycho Różańcowe w maryjnym sanktuarium

W sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii odbyła się 7 października inauguracja diecezjalnego Jerycha Różańcowego. Uczestniczyli w niej liczni przedstawiciele Kół Żywego Różańca, grup i wspólnot katolickich, pielgrzymi i osoby konsekrowane.

Intencję szczególną Jerycha Różańcowego była modlitwa dziękczynna za życie i prośba o zbawienie dla zmarłego tego dnia wieloletniego ordynariusza diecezji sandomierskiej bp. Wacława Świerzawskiego.

Biskup senior Edward Frankowski zawierzył zebranych i całą diecezję Matce Bożej oraz poprowadził modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem.

Hierarcha zwracając się do zebranych, podkreślił, że Jerycho to nieprzerwane czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, w tym codzienna Msza św., Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

– Nazwa nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny co nie przeszkodziło, aby zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie. Kiedy kapłani zadęli w trąby i wzniesiono potężny okrzyk mur miasta zawalił się – wyjaśnił bp Frankowski.

Diecezjalne spotkanie przedstawicieli Kół Żywego Różańca rozpoczęło się od wspólnej modlitwy różańcowej, którą poprowadził ks. Augustyn Łyko, diecezjalny opiekun.

Mszy św. przewodniczył wikariusz generalny ks. Jerzy Dąbek, który zwrócił uwagę w swej homilii na to, że obecny rok jest bogaty w różnorodne wydarzenia i rocznice, z którymi przychodzimy przed tron Matki Najświętszej.

– Świętujemy 100. rocznicę objawień w Fatimie, rozpoczęcie III Synodu Diecezji Sandomierskiej, jak też rozpoczniemy jutro obchody jubileuszu 200-lecia istnienia naszej diecezji. Przychodzimy także z naszymi osobistymi intencjami, niejednokrotnie obciążonymi bólem, niepokojem. Przychodzimy z tym wszystkim do Matki Bożej Pocieszenia z różańcem w ręku – mówił kaznodzieja.

Ks. Dąbek podkreślił, że Maryja w orędziu fatimskim wskazuje na Różaniec jako modlitwę, w której jest z ludźmi szczególnie zjednoczona i razem z modlącymi się obejmuje sprawy Kościoła, całego świata, wszystkich grzeszników i dusze w czyśćcu cierpiące.

Podczas Jerycha Różańcowego w kolejnych parafiach diecezji wierni będą modlić się w intencjach wynagradzających za grzechy z prośbą o nawrócenie grzeszników.

Będą się też modlić za Kościół, Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o łaskę wierności dla małżonków, o głęboką wiarę dla dzieci i młodzieży oraz w intencjach wspólnot parafialnych.

Modlitwą będą objęte prace III Synodu Diecezji Sandomierskiej oraz obchody jubileuszu 200–lecia diecezji.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Bogoryjskiej w XVII i XVIII wieku znane było w całej ziemi sandomierskiej. Szczególny udział i zasługi w propagowaniu kultu Matki Bożej na ziemi bogoryjskiej miejscowa tradycja przypisuje pierwszym kanonikom regularnym.

W 1626 r. o. Justus (Justyn) Pomorski sprowadził z Krakowa do Bogorii obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Znajduje się on w rokokowym ołtarzu głównym, zajmuje całą ścianę prezbiterium. Został namalowany przez Jana Sochera artystę krakowskiego w 1626 r. Postać Marii i Dzieciątka została przedstawiona na złotym rzeźbionym tle.

Pod koniec sierpnia 2010 r. wizerunek Matki Bożej Pocieszenia ukoronowany został koronami biskupimi przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza.

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy należy do najcenniejszych obiektów sakralnych w diecezji sandomierskiej. Jego wnętrze wypełniają bogato zdobione ołtarze z wizerunkami m.in. św. Antoniego, św. Barbary czy św. Anny.

Parafia bogoryjska otrzymała także relikwie bł. Stanisława Kazimierczyka, żyjącego w latach 1433-1489 kanonika laterańskiego, kaznodziei i duszpasterza krakowskiego.