Bp Andrzej Jeż konsekrował kościół w Kazachstanie

Biskup tarnowski Andrzej Jeż konsekrował kościół w Chromtau w Kazachstanie. Wybudował go tarnowski duchowny ks. Piotr Kluza. Świątynia wpisała się już w panoramę miasta. Około 300 metrów od meczetu i 600 metrów od prawosławnej cerkwi stanął kościół katolicki.

W uroczystości konsekracji uczestniczyli pielgrzymi m.in. z Uralska i Aktiubińska. Mszę św. koncelebrowali biskup Karagandy Adelio Dell’Oro, biskup pomocniczy w Astanie Atanazy Schneider, kapłani pracujący w Kazachstanie i duchowni z diecezji tarnowskiej. Obecny był ambasador RP w Astanie Andrzej Skrzydło i przedstawiciele władz lokalnych.

W homilii bp Andrzej Jeż mówił, że Kościół jest jak studnia – źródło wody tam, gdzie panuje susza. Po modlitwie przez wstawiennictwo wszystkich świętych, biskup włożył w ołtarz relikwie bł. Karoliny.

Po namaszczeniu olejem ołtarza, bp Adelio Dell’Oro i bp Atanazy Schneider, ks. Dariusz Buras i ks. Piotr Kluza namaścili ściany kościoła.

„Zgromadzeni licznie kapłani i wierni w sposób szczególny przeżywali obecność Boga, w nowej świątyni. Radość i dziękczynienie było słychać w każdym wypowiadanym słowie modlitwy mszalnej” – mówi ks. Janusz Potok, misjonarz w Kazachstanie.

Podczas uroczystości dziękowano ks. Piotrowi Kluzie za to, że wybudował kościół. To druga świątynia katolicka w województwie, które wielkością porównywalne jest z powierzchnią Polski.

„Kiedy my przychodzimy do kościoła, tak jak muzułmanie do meczetu, prawosławni do cerkwi, to przychodzimy po to, aby sławić Boga. To najważniejsze. Kiedy jest wiara, wtedy jest sens życia. Dlatego dziękuję Bogu, że możemy się spotkać i oddać Bogu cześć” – podkreśla administrator apostolski w Atyrau ks. Dariusz Buras.

Parafia w Chromtau istnieje od 2003 r. W jej tworzeniu wielkie zasługi ma ks. Janusz Potok, obecnie proboszcz w katedrze w Karagandzie. W Chromtau pracował on od sierpnia 2005 do maja 2009 r.

Ks. Piotr Kluza jest proboszczem w Chromtau od maja 2011 r. Wcześniej, zaraz po przybyciu do Kazachstanu, był tam wikariuszem (2008).

Zaczął starania o budowę kościoła zaraz po objęciu funkcji proboszcza. Trzeba było nie tylko kupić ziemię, ale zaczął się skomplikowany proces pozwoleń.

Pierwsza łopata została wbita dopiero po trzech latach – 19 lipca 2014 r. Obok kościoła powstał dom dla duszpasterstwa. Największy wkład w budowę ma Ofice to AID, która jest specjalną agendą Konferencji Episkopatu USA. Swój udział w budowie ma również diecezja tarnowska. To dar opiewający na sumę 15 tys. USD.