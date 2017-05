Bp Balcerek: kapłaństwo to zobowiązanie na zawsze, nie na próbę

Sześciu nowych diakonów otrzymało święcenia diakonatu w archidiecezji poznańskiej. Kapłaństwo to zobowiązanie na zawsze, nie na próbę czy określony czas – mówił do uczestników uroczystości bp Grzegorz Balcerek.

Święcenia odbyły się w archikatedrze poznańskiej. „To nie wy siebie powołujecie do diakonatu i kapłaństwa, ale powołał was Chrystus. I On sam zapewnia was, że wymaganie związane z tą służbą, celibat i posłuszeństwo nie są ciężarem, tylko jarzmem słodkim i brzemieniem lekkim” – mówił bp Balcerek.

Poznański biskup pomocniczy przypomniał, że celibat i posłuszeństwo to w najgłębszej istocie „ślub miłości i bez miłości nie miałby sensu”. „Miłość prawdziwa nie jest na próbę, nie na określony czas, ale na zawsze, na wieczność” – zauważył bp Balcerek.

Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Nowo wyświęceni diakoni przez najbliższy rok będą pełnić praktyki duszpasterskie w parafiach. Jednocześnie kończyć będą studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.