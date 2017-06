Bp Balcerek: pielgrzymowanie mężczyzn do Maryi jest wyrazem męstwa

„To, że dziś pielgrzymujecie jest wyrazem męstwa. Trzeba bowiem hartu ducha, by nie zważając na światowe mody, pokornie podjąć pielgrzymowanie, by stanąć przed Kobietą, Najświętszą Maryją Panną, Matką naszego Zbawiciela” – mówił bp Grzegorz Balcerek do mężczyzn i młodzieńców, którzy przybyli w XIV Archidiecezjalnej Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców do sanktuarium maryjnego w Tulcach k. Poznania.

Hasłem tegorocznego święta mężczyzn były słowa: „Idźcie i głoście po męsku”.

Wśród niemal tysiąca pielgrzymów zgromadzonych na placu koronacyjnym, nieopodal świątyni, byli m.in. przedstawiciele policji, straży pożarnej, bractw kurkowych, Rycerze Kolumba, korporacje studenckie, członkowie męskich grup duszpasterskich oraz ojcowie z synami. Bardzo liczną grupę pielgrzymów stanowili nadzwyczajni szafarze Komunii św., którzy podczas Mszy św. odnowili swoje upoważnienia.

Po raz trzeci do Tulec przyszła też Pielgrzymka Piesza od św. Józefa do Maryi. Mężczyźni przybyli z kopią obrazu św. Józefa z sanktuarium św. Józefa w Poznaniu.

W homilii bp Grzegorz Balcerek przekonywał, że mężczyzna nie znajdzie swej tożsamości, nie zrozumie, na czym polega jego zadanie wobec rodziny i społeczeństwa, jeśli nie odczyta swego powołania.

Zauważył, że świat targany jest skrajnościami i wewnętrznymi sprzecznościami. Jedni postrzegają mężczyznę jako zagrożenie dla kobiety, inni chcą zacierać różnice między mężczyzną a kobietą, twierdząc, że to zapewni równość i sprawiedliwość. „My dziś pielgrzymujemy do Maryi, by u stóp Tej, która stała się uczennicą Słowa Wcielonego, uczyć się Bożej prawdy o stworzeniu” – podkreślił kaznodzieja.

Bp Balcerek przypomniał, że mężczyzna może być powołany do małżeństwa i rodziny, do kapłaństwa czy życia zakonnego oraz do życia w stanie bezżennym. „Stan bezżenny nie ma nic wspólnego z modną dziś postawą singla. Postawa ta bowiem nie jest kojarzona z odczytywaniem życia w kategoriach powołania. Singiel skoncentrowany jest tylko na sobie, na karierze, nie chce się poświęcać ani brać odpowiedzialności za innych” – tłumaczył kaznodzieja.

Nawiązując do hasła tegorocznej pielgrzymki: „Idźcie i głoście po męsku”, zachęcił mężczyzn, by nie czekali na wyjątkowe okazje do głoszenia Ewangelii, ale zawsze byli gotowi do podjęcia tego zadania. „Iść i głosić to być przykładnym ojcem, synem, szefem, uczniem, pracownikiem, dzień po dniu żyjąc pracowicie i odpowiedzialnie” – podkreślił bp Balcerek.

Mszę św. zwieńczyło odmówienie aktu oddania się Tuleckiej Pani i św. Józefowi.

Pielgrzymi mogli wziąć też udział w kręgach dyskusyjnych. Zgodnie z tegorocznym hasłem spotkania mężczyźni podjęli refleksję na temat misji głoszenia Ewangelii w świecie.

Ks. kan. Tadeusz Magas, proboszcz parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu, szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego należy głosić Ewangelię w pracy. „Głoszenie Chrystusa w miejscu pracy to przyjęcie pokornej i mądrej postawy, która zmobilizuje innych do szukania Chrystusa. To pomóc innym szanować pewne wartości” – zauważył duszpasterz ludzi pracy.

W rozmowie z KAI podkreślił, że niełatwo jest dziś zachęcić mężczyzn do uczestnictwa w życiu Kościoła. „Nie należy jednak robić tego z wysokości ambon, ale w sposób spersonalizowany, indywidualnie. Nie dokona się tego w ciągu miesiąca czy roku, ale jest to długotrwały proces rozłożony nawet na lata” – tłumaczy duszpasterz ludzi pracy. Przekonuje, że należy nawiązać z nimi osobisty kontakt. „Jeśli znajdzie się kilku mężczyzn, którzy odpowiedzą na zaproszenie do udziału w życiu Kościoła, do zaangażowania się w grupę duszpasterską, to oni sami przyprowadzą kolejnych” – stwierdza.

Ks. Marian Libera, proboszcz i kustosz tuleckiego sanktuarium, podkreśla w rozmowie z KAI, że sanktuarium maryjne w Tulcach jest miejscem w szczególny sposób naznaczonym łaskami wypraszanymi za wstawiennictwem Matki Bożej. Podczas Mszy św. mężczyźni zawierzali Bogu przez Maryję to, czym żyją, w tym sprawy rodzin, problemy związane z pracą, drogi swoich życiowych powołań. „Prosili o świętość, cierpliwość i otwartość na Boże natchnienia” – powiedział ks. proboszcz Libera.

Zauważył, że spotkanie u Tuleckiej Pani jest podsumowaniem całorocznej formacji mężczyzn, prowadzonej w archidiecezji poznańskiej oraz okazją do zaprezentowania się męskich grup duszpasterskich i wspólnot, ruchów i inicjatyw męskich działających w archidiecezji poznańskiej. − To szansa na ich poznanie i włączenie się w ich struktury, funkcjonowanie lub przeniesienia takiej formacji na grunt swoich parafii − zaznacza kustosz.

Pielgrzymi przybyli do sanktuarium maryjnego w grupach zorganizowanych i indywidualnie, pieszo, na rowerach i motocyklach. Grupa mężczyzn przybiegła z parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kamionkach. Do tuleckiego sanktuarium przybyły też grupy bezdomnych. Najczęściej pielgrzymi przyjeżdżali jednak samochodami i autokarami m.in. z Poznania, ze Środy Wielkopolskiej, ze Śremu, z Piłki, Leszna, ze Swarzędza, z Rawicza, Lubonia.

Każdy mężczyzna, który wziął udział w pielgrzymce, otrzymał pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Tuleckiej i modlitwą do św. Józefa.

W specjalnym autobusie krwiodawstwa przeprowadzono też akcję poboru krwi.

Parafia pw. Narodzenia NMP w Tulcach pod Poznaniem istnieje już od XII w. Szczególną intensyfikację kultu Maryi zapoczątkowało umieszczenie w kościele w 1500 r., ufundowanej przez arcybiskupa poznańskiego Uriela Górkę, figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ta późnogotycka rzeźba nieznanego autora już wtedy uważana była za cudowną. 2 września 1979 r. abp Jerzy Stroba, metropolita poznański, koronował ją koronami papieskimi.

Do tuleckiego sanktuarium pielgrzymują nie tylko młodzieńcy i mężczyźni uczestniczący w Archidiecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn, ale przede wszystkim rzesze pątników nawiedzających to miejsce w czasie wrześniowego Wielkiego Odpustu Maryjnego ku czci Narodzenia NMP.

W tym roku odpust odbędzie się w niedzielę, 3 września.