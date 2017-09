Bp Bronakowski: tak wielu Polaków traci wolność wewnętrzną

Czy będziemy mogli cieszyć się z obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, skoro tak wielu Polaków traci wolność wewnętrzną? – pytał bp Tadeusz Bronakowski, który wziął udział w Diecezjalnym Kongresie Trzeźwości w Radomiu. Spotkanie odbyło się 25 września w Radomiu na Jeżowej Woli w Ośrodku Trzeźwości Diecezji Radomskiej.

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości przekonywał, że nie ma miłości, szczęścia, rozwoju, przyszłości dla człowieka i rodziny bez trzeźwości. – Ona jest prawdziwą wolnością. Aby Polska była Polską, musi odzyskać trzeźwość. Tak jak 100 lat temu odzyskaliśmy wolność, tak i teraz musimy zawalczyć o trzeźwość naszego narodu – mówił gość Kongresu. Dodał, że polskość musi kojarzyć się z umiarem, abstynencją, a nie z pijaństwem i tzw. proalkoholową mentalnością.

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinno przypadać co najmniej 1000 osób. Dziś średnia dla całej Polski to 273 osoby. – To jeden z największych grzechów polskich samorządów. Dostępność alkoholu jest przerażająca. To nie jest tylko opinia biskupa, ale fachowców, badania, które pokazują, że im więcej takich punktów, tym większe spożycie alkoholu – powiedział biskup Bronakowski.

Andrzej Sowa, reprezentował Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy Victoria w Radomiu. – Trzeba edukować społeczeństwo, bo coraz więcej młodzieży sięga po alkohol. Cieszę się, że doszło do takiego spotkania – powiedział Andrzej Sowa.

Ryszard Juda przyjechał z Tomaszowa Mazowieckiego. Jest prezesem Stowarzyszenia Abstynenckiego „Azyl”. – Punkty alkoholowe powinny być ograniczone. Jest ich zbyt dużo. Można to ograniczyć – powiedział gość spotkania.

Podobnego zdania był także Krzysztof Murawski, dyrektor radomskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. – Zgadzam się, że jest za łatwa dostępność alkoholu. Statystyki mówią, że przestępczość wzrasta w wyniku nadużycia alkoholu. Dlatego jest zwolennikiem ograniczenia punktów sprzedaży alkoholu – powiedział Krzysztof Murawski.

Kongres zakończył się Mszą świętą w kościele Miłosierdzia Bożego. Podczas liturgii wprowadzono do świątyni relikwie bł. ks. Michała Sopoćki. Eucharystii przewodniczył bp Henryk Tomasik.