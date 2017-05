Bp Bryl: Konstytucja 3 maja to testament dla pokoleń Polaków

„Konstytucja 3 maja to testament przekazany kolejnym pokoleniom Polaków, jak brać odpowiedzialność za losy Ojczyzny” – powiedział bp Damian Bryl podczas Mszy św. sprawowanej w poznańskiej farze z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Modlitwie za ojczyznę towarzyszyła kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej, Królowej Korony Polskiej, która na co dzień znajduje się w kościele pw. św. Małgorzaty na poznańskiej Śródce.

W poznańskiej farze zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, komendanci i dowódcy Policji, Straży Pożarnej i Wojska Polskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele nauki i kultury. Obecne były także delegacje z pocztami sztandarowymi służb mundurowych, harcerstwa, stowarzyszeń patriotycznych i kombatanckich oraz bardzo licznie poznańskich szkół.

Mszę św. rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego. W homilii biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej podkreślił, że Konstytucja 3 maja to dowód na to, że mimo trudnej sytuacji państwa Polacy chcieli zmienić i wzmocnić nasze państwo. „Konstytucja to dowód siły naszego narodu, dawała nadzieję na przemianę, wzbudzała ducha patriotyzmu, szansę na scalenie suwerenności. Jej uchwalenie było źródłem pokrzepienia i narodowej dumy” – zaznaczył kaznodzieja.

Bp Bryl przypomniał, że dla wielu ówczesnych Polaków Ojczyzna stanowiła wielką wartość. „Dzisiaj potrzeba powrotu do tych ważnych kart historii, aby zrozumieć to, kim jesteśmy i by podejmować dobre i mądre decyzje” – stwierdził kaznodzieja.

Zachęcił zgromadzonych, by dzisiejsze święto zbliżyło nas do siebie, byśmy mogli szukać i budować dobro naszej Ojczyzny.

Po Mszy św. sprzed bazyliki kolegiackiej wyruszyła parada trzeciomajowa. Towarzyszyli jej ułani na koniach oraz Orkiestra MPK. Jej uczestnicy przeszli na plac Wolności, gdzie na cześć konstytucji została wystrzelona salwa honorowa. Na placu Wolności prezentowały się kompanie honorowe Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Związku Harcerstwa Polskiego. Odczytano preambułę pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli też pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy Sił Powietrznych.

Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie.