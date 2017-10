Bp Bryl: ten sam Jezus, który przyszedł do św. s. Faustyny, przychodzi dziś do nas

Ten sam Jezus, który tu, nad jeziorem w Kiekrzu, przyszedł do św. s. Faustyny, przychodzi do nas dzisiaj w Eucharystii – podkreślił poznański biskup pomocniczy Damian Bryl. Przewodniczył on 8 października w podpoznańskim Kiekrzu Mszy św. z okazji 79. rocznicy śmierci św. s. Faustyny Kowalskiej.

Uroczysta Eucharystia sprawowana była przy ołtarzu polowym nad Małym Jeziorem Kierskim, w miejscu, w którym Pan Jezus objawił się świętej w 1929 r.

‒ Chcemy w tym miejscu, gdzie siostra Faustyna doświadczyła bliskości Boga, prosić by pomogła nam jak najlepiej przeżyć nasze spotkanie z Bogiem. Zadbajmy proszę, niezależnie od tego, jak daleko stoimy od ołtarza, żeby nie być tylko obserwatorami, ale pozwólmy by mogło dokonać się w nas spotkanie. A wiemy, że Bóg przychodzi tak jak do siostry Faustyny, bardzo delikatnie. Szanuje naszą wolność. Dlatego potrzeba naszego otwartego serca, aby mógł przyjść i dotknąć nas. Aby doświadczenie siostry Faustyny stało się naszym doświadczeniem – zaznaczył bp Bryl.

Biskup przypomniał także niezwykle ważne zdanie, jakie Jezus zostawił nam za pośrednictwem świętej: „Jezu, ufam Tobie”. ‒ Ufając Jezusowi, że jest dobry i się o mnie troszczy, z nadzieją patrzę na to, co jest przede mną. To jest nasza nadzieja, która płynie z odkrywania prawdy o Bogu, która pobudza nas do ufności, która pozwala nam z pogodą ducha patrzeć w przyszłość. To jest przesłanie, które przypomniała nam siostra Faustyna – przekonywał biskup.

Mszę św. poprzedziła procesja „Drogą św. s. Faustyny”, która wyruszyła ze znajdującego się w odległości kilkuset metrów klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała także św. s. Faustyna Kowalska, przybyły do Kiekrza w 1928 r. z inicjatywy ks. kanonika Walentego Dymka, późniejszego arcybiskupa poznańskiego. 7 lipca 1929 r. przyjechała do kierskiego klasztoru na ok. 3 miesiące św. s. Faustyna, aby zastąpić chorą siostrę w pracy w kuchni.

Podczas przeżywanych tu jednodniowych rekolekcji, święta dostąpiła objawienia Pana Jezusa nad Małym Jeziorem Kierskim, które opisała w swoim „Dzienniczku”.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia posługuje w Kiekrzu do dzisiaj. W 1984 r. otwarto przy kierskim domu zgromadzeniu ochronkę dla dzieci, a w 1986 r. rozpoczął działalność prowadzony przez siostry Dom Samotnej Matki. Natomiast w 2005 r. odbudowano „Drogę św. s. Faustyny”, którą święta podążała na miejsce objawień, gdzie obecnie stoi ołtarz polowy.

W 2015 r. abp Stanisław Gądecki, w odpowiedzi na prośbę przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia M. Petry Kowalczyk, ustanowił kaplicę zakonną w Kiekrzu sanktuarium św. s. Faustyny.

Na terenie domu zakonnego znajduje się również pokój pamiątek z czasów św. s. Faustyny Kowalskiej, który dostępny jest dla pielgrzymów.