Bp Buzun: Jan Paweł II jest dla chrześcijanina postacią motywującą

Jan Paweł II jest dla chrześcijanina postacią motywującą. Kiedy go słuchamy to w naszym sercu i naszej woli rodzi się świeża motywacja do tego, żeby czynić dobro – mówił bp Łukasz Buzun podczas Mszy św. w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu. Dzień Papieski uczczono także koncertem ku czci św. Jana Pawła II w wykonaniu zespołu Abba Pater Music.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej odwołując się do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód z nadzieją” zaczerpniętego z listu apostolskiego Jana Pawła „Novo millennio ineunte” wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000 r. stwierdził, że Jan Paweł II wlewał w ludzkie serca nadzieję. – Najlepszym miejscem na nadzieję jest serce młodego człowieka, ale każdy człowiek jest stworzony do nadziei, do przyszłości pozytywnej i dobrej – zaznaczył kaznodzieja.

Wskazał, że św. Jan Paweł II jest dla chrześcijanina postacią motywującą. – Kiedy słuchamy Jana Pawła II to w naszym sercu i naszej woli rodzi się świeża motywacja do tego, żeby czynić dobro – powiedział bp Buzun.

Zauważył, że w liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski zapowiadającym Dzień Papieski można znaleźć nawiązanie do osoby św. Brata Alberta. – Św. Jan Paweł II umiłował Brata Alberta, człowieka ubogiego, ale jednocześnie człowieka o wielkich ideałach, człowieka, który postawił całkowicie na Chrystusa. W tej postaci św. Jan Paweł II odczytywał całe bogactwo duchowe – akcentował celebrans.

Podkreślił, że św. Jan Paweł II zawsze mówił, że bardzo ważne jest to, żeby człowiek miał w sobie przestrzeń dla Boga. – Niech postać św. Jana Pawła II, człowieka głębokiej modlitwy będzie dla nas coraz bardziej postacią wskazującą kierunki naszego rozwoju, naszego działania, bycia winnicą Pańską, w której Chrystus chce znaleźć swoje miejsce i pragnie, by nie wydawała cierpkich owoców, ale żeby te owoce zawsze były piękne i dobre, a jeśli już są cierpkie to byśmy oczyszczali się w Bożym Miłosierdziu i to Boże Miłosierdzie niech rozświetla nasze umysły i serca – mówił hierarcha.

Zachęcił wiernych do modlitwy w intencji ojczyzny. – Prośmy św. Jana Pawła II, wielkiego Papieża, wielkiego Polaka, który tak bardzo ukochał Polskę, aby wypraszał naszej ojczyźnie to, żeby była wierna Chrystusowi i szła drogą Bożych przykazań – powiedział bp Buzun.

Podczas Mszy św. wystawione były relikwie krwi św. Jana Pawła II, które ofiarował katedrze św. Mikołaja kard. Stanisław Dziwisz, gdy przybył do Kalisza 3 czerwca br. z okazji 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego w mieście. Do sprawowania Eucharystii używany był kielich, który Jan Paweł II 20 lat temu ofiarował katedrze kaliskiej.

Wraz z bp. Łukaszem Buzunem Mszę św. koncelebrowali: ks. prał. Adam Modliński, proboszcz kaliskiej katedry, ks. dr Piotr Górski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, ks. Łukasz Pondel, ojciec duchowny kaliskiego seminarium, ks. Rafał Kopis, ekonom diecezji kaliskiej. W uroczystości uczestniczyli także alumni, siostry zakonne, przedstawiciele kaliskich szkół, poczet sztandarowy V LO im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu i licznie zgromadzeni wierni.

Po Eucharystii zebrani w katedrze będą mogli wysłuchać koncertu ku czci św. Jana Pawła II w wykonaniu zespołu Abba Pater Music pod dyrekcją Jakuba Tomalaka.

Po koncercie wierni odmawiając różaniec przejdą w procesji do figury św. Jana Pawła II przed Sanktuarium św. Józefa, gdzie odmówiona zostanie modlitwa.