Bp Czaja apeluje do księży o rozwijanie zapału misyjnego i zaangażowania

„Trzeba nieustannie rozwijać zapał misyjny i zaangażowanie” – powiedział bp Andrzej Czaja podczas tzw. „Emaus”, czyli wielkanocnego spotkania duchownych w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach. „Najpierw my, kapłani musimy się dogłębnie przejąć tym misyjnym nakazem Chrystusa «Idźcie i głoście»” – zaapelował.

Nawiązując do apostołów wpatrujących się w niebo po wniebowstąpieniu Jezusa, opolski biskup poddał refleksji duchownych ich zaufanie Bogu i zaangażowanie w działaniu. „Czy nie bujamy czasem w obłokach i nie oczekujemy, że Pan wszystko sprawi? Czy nie jesteśmy zbytnio przywiązani do takiego tradycyjnego funkcjonowania? Tak często woła o to papież, byśmy zmobilizowali się jeszcze bardziej i wyszli do tych, których w kościele już nie ma” – prosił i przypomniał, że coraz mniej wiernych uczestniczy w niedzielnej Mszy św.

Jednocześnie ordynariusz zapewnił, że kapłani mają prawo oczekiwać łaski Bożej, ale ta łaska domaga się aktywnego przyjęcia i współpracy z Bogiem. „Należy przyjmować od Boga z większym zaangażowaniem, aby mieć co dać. A równocześnie iść i siać w porę i nie w porę, aby Pan Bóg mógł dać wzrost temu, co posiejemy” – wskazał.

Bp Andrzej Czaja zachęcił też wszystkich do modlitwy o pokój na świecie. „Trzeba trwać na modlitwie razem z Maryją. Podjęliśmy to dzieło w Opolu, które stało się na wskroś misyjnym miastem. Mniej niż 20 proc. mieszkańców praktykuje w niedzielę swą wiarę. Trwa peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej, podczas której w poszczególnych parafiach Opola trwa modlitwa o przemianę, nawrócenie, ale też o ducha misyjnego” – zaznaczył.

Opolski biskup nawiązał również do 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie i prosił kapłanów, aby modlili się na różańcu oraz przybliżali swoim parafianom orędzie fatimskie o nawróceniu, pokucie i modlitwie. Według hierarchy, jest to zbieżne z Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa jako Pana i Króla i wynikającymi z niego postanowieniami, aby postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu i radykalnie żyć Ewangelią.

Tzw. Emaus kapłański, to spotkanie wielkanocne księży diecezji opolskiej, które co roku odbywa się w innej parafii. Na pielgrzymkę, oprócz wspólnej Eucharystii, składa się także konferencja tematyczna wygłoszona przez zaproszonego kaznodzieję oraz spotkanie przy stole.