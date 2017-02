Bp Czaja: chcę zawierzyć dalsze losy miasta Matce Bożej

„W związku z 800-leciem miasta Opola zrodziła się myśl, aby dalsze losy miasta zawierzyć Tej, którą w naszej katedrze czcimy jako Matkę Bożą Opolską. Aktu poświęcenia miasta Maryi chcemy dokonać podczas uroczystej liturgii w sobotę 24 czerwca” – napisał bp Andrzej Czaja w specjalnej odezwie. Przygotowaniem do tego wydarzenia będzie peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej w parafiach dwóch dekanatów opolskich.

W święto Ofiarowania Pańskiego, kopia obrazu Najświętszej Maryi Panny Opolskiej zostanie poświęcona w katedrze na zakończenie Mszy św. o godz. 18.30. Następnie, 3 lutego odwiedzi Dom Księży Emerytów, a od 4 lutego wyruszy do kolejnych parafii opolskich. Aż do 24 czerwca, kiedy to obchodzony będzie odpust ku czci Matki Bożej Opolskiej peregrynować będzie po szesnastu parafiach dwóch dekanatów opolskich. „Tygodniowa obecność kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej w waszym kościele stworzy przede wszystkim możliwość modlitewnego czuwania i duchowej formacji. Będzie to też okazja, by wyrazić wdzięczność Patronce miasta za Jej duchowe macierzyństwo i opiekę nad nami” – napisał ordynariusz do mieszkańców Opola.

Jednocześnie zapewnił, że w trakcie peregrynacji duszpasterze sięgać będą do aktu koronacji tego pięknego wizerunku Maryi, dokonanej przez św. Jana Pawła II, 21 czerwca 1983 roku na Górze Świętej Anny.

„Nade wszystko jednak – napisał biskup – trzeba zadbać o to, by w centrum uwagi nas wszystkich, kapłanów i wiernych był Pan Jezus. To na Niego zwraca nam uwagę, na Niego otwiera i o odnowienie przymierza z Nim prosi Jego Matka. Wymowa obrazu, na który będziemy spoglądali jest jednoznaczna. Maryja, trzymając na lewym ramieniu Jezusa, spogląda na nas i wskazując prawą ręką na Niego, zdaje się mówić: «Weź mojego Syna w swoje życie, ma dla ciebie słowo prawdy i błogosławieństwo Boże, i cały daje ci Siebie… Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2,5)»”.

Zdaniem hierarchy, w ten sposób Maryja upomina się o przyjęcie Jezusa za Króla i Pana, o uznanie Jego panowania, o poddanie się Jego Prawu, woli i władzy, o zawierzenie i oddanie Mu życia. „Dlatego podejmując Jej wyzwanie będziemy realizować w życiu to, do czego zobowiązuje nas chrzest święty i co przyrzekliśmy Panu Bogu w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata proklamując w świątyniach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Tym sposobem peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej, którą będziemy przeżywać pod hasłem: «Z Maryją do Jezusa», może się wydatnie przyczynić do intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa w naszym życiu, rodzinach i całym mieście” – podkreślił.

Bp Czaja nawiązał w swej odezwie do herbu miasta Opola, na którym widnieje pół piastowskiego orła i pół krzyża. „W ten sposób ujawnia nasze piastowskie i chrześcijańskie korzenie. W świętowaniu 800-lecia Opola nie może więc zabraknąć odwołania się do chrześcijańskiego dziedzictwa, przybliżenia go na nowo i podjęcia wysiłku zmierzającego do odnowy chrześcijańskiej duszy miasta” – apelował.

Według ordynariusza, pewnym znakiem tej duchowej odnowy może być renowacja zabytkowej katedry, która trwa od 2015 roku, a jej zakończenie planowane jest na 2024 rok, kiedy to przypada 1000-lecie obecności w Opolu relikwii Krzyża Świętego. „Niech przeto najbliższe siedem lat będzie czasem wytężonego wysiłku nas wierzących w Chrystusa na rzecz rozwoju Królestwa Bożego pośród nas, w całym mieście, we wszelkich sferach życia” – prosił.

Opolski biskup zaprosił do zaangażowania wszystkich opolan, by w dniach peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej nie szczędzić czasu i sił na spotkania modlitewne, konferencje i udział w liturgii. „Bardzo też was proszę, pojednajcie się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, i pojednajcie się między sobą, przebaczcie sobie nawzajem. Pojednajmy się wszyscy, by nastał czas pokoju, zgody, dialogu, solidarności, komunii i miłości, i miasto mogło naprawdę przeżywać wielkie święto radości i nadziei” – napisał.

„Trwajcie chętnie przed Panem na kolanach – zachęcił bp Czaja – adoracja Najświętszego Sakramentu niech trwa w naszych świątyniach. Niech to będzie czas uwielbienia i dziękczynienia, ale też przebłagania i pokuty, a także upraszania wielu potrzebnych łask całej społeczności miasta, wspólnotom parafialnym i naszym rodzinom. Przywołujmy Ducha Świętego. Módlmy się wiele o moc żywej wiary dla wszystkich mieszkańców miasta, o potrzebne łaski dla jego włodarzy, o ducha miłości i pokoju w rodzinach i naszych sercach, o ducha misyjnego zaangażowania i braterskiego życia w opolskich parafiach” – dodał.

Ponieważ peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej nie obejmie do 24 czerwca wszystkich parafii dwóch opolskich dekanatów, dlatego ordynariusz zachęcił, aby proboszczowie pozostałych parafii kontynuowali dzieło we wrześniu i październiku. Ponadto, biskup zaproponował, aby trwałym owocem peregrynacji była stała modlitwa za miasto i doroczna pielgrzymka parafii do katedry opolskiej.