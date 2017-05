Bp Czaja: Im lepiej znamy Chrystusa, tym bardziej pragniemy Go głosić

Im lepiej znamy Chrystusa, tym bardziej pragniemy Go głosić. Im więcej z Nim rozmawiamy, tym bardziej pragniemy o Nim mówić – napisał bp Andrzej Czaja w odezwie przed święceniami kapłańskimi, które odbędą się 3 czerwca w opolskiej katedrze. W tym roku siedmiu diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu.

Opolski biskup przypomniał, że Jezus wstępując do nieba, pozostawił swoim uczniom ostatnie, niezwykle ważne pouczenie i misję, aby głosić Ewangelię i udzielać chrztu w imię Trójcy Świętej. „Jest to wielkie polecenie misyjne, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi, a które wciąż pozostaje niezwykle aktualne. Polecenie to powinno rozbrzmiewać z mocą szczególnie w sercach nowych kapłanów, ale również nas wszystkich, jako uczniów Chrystusa” – podkreślił.

Zdaniem ordynariusza, dzieje Kościoła pokazują, jak realizacja misji, którą Jezus zleca swoim uczniom, urzeczywistnia rozwój królestwa Bożego w świecie, a jej istotą jest zwiastowanie z entuzjazmem radosnej nowiny o zbawieniu.

„Dobra Nowina jest bardzo potrzebna ludziom współczesnego świata, którym często brakuje nadziei, którzy wątpią w to, że życie jest dobrem, i nie widzą światła na swej drodze. Światło wiary rozświetla tę ciemność, pozwala zrozumieć, że każde istnienie ma nieocenioną wartość, gdyż jest owocem miłości Bożej” – zaznaczył.

„Im lepiej znamy Chrystusa, tym bardziej pragniemy Go głosić. Im więcej z Nim rozmawiamy, tym bardziej pragniemy o Nim mówić. Im bardziej On przyciąga nas do siebie, tym bardziej chcemy prowadzić do Niego innych ludzi” – stwierdził duchowny i zapewnił, że w tym zadaniu wspierają nas modlitwy niezliczonej rzeszy świętych, którzy są wzorem życia wiarą i wielkimi orędownikami.

Biskup przypomniał, że szczególnym wzorem jest Maryja, którą w tym roku szczególnie wspominamy jako tę, która 100 lat temu objawiała się trojgu dzieciom w portugalskiej Fatimie.

„Jej objawienie należy postrzegać nie tyle w kategoriach niezwykłego wydarzenia, ale jako szczególną realizację Chrystusowego wskazania «idźcie i głoście». Jubileusz 100-lecia objawień fatimskich jest doskonałą okazją, a sytuacja w świecie pełna niepokoju i konfliktów do tego przynagla, by na nowo zmobilizować się do podjęcia dzieła wskazanego przez Maryję w Fatimie” – zachęcił biskup i zaapelował o obudzenie w osobistej pracy nad sobą ducha nawrócenia i pokuty.

Ponadto, ordynariusz diecezji opolskiej poprosił o jeszcze więcej modlitwy w intencji pokoju na świecie, o jedność i zgodę w społeczeństwie i w rodzinach, o Boży pokój w naszych sercach.

„Do wszystkich duszpasterzy zwracam się z gorącym apelem o inicjowanie, a w wielu parafiach o ożywienie i gorliwe kreowanie nabożeństw pierwszych sobót. Przed nami doskonała okazja, aby w stulecie objawień fatimskich przez pięć kolejnych pierwszych sobót – od czerwca do października – realizować dzieło wskazane przez Panią z Fatimy. Byłoby wspaniale, gdyby to nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi było odtąd stale pielęgnowane w naszych parafiach” – dodał.

Zgodnie z postanowieniami synodalnymi (statut 135), 3 czerwca o godz. 11.00 zabrzmią w świątyniach diecezji opolskiej dzwony, przypominające wiernym o święceniach kapłańskich.