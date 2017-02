Bp Czaja: w codzienności odkrywajmy w Jezusie nasze zbawienie

Chodzi o to, abyśmy w codzienności odkrywali i widzieli w Jezusie nasze zbawienie, byśmy brali Go nieustannie i szli z Nim przez życie – powiedział bp Andrzej Czaja w opolskiej katedrze w święto Ofiarowania Pańskiego. Ordynariusz poświęcił także kopię ikony MB Opolskiej, która będzie peregrynować po opolskich parafiach z okazji jubileuszu 800-lecia lokacji miasta.

Kaznodzieja przypomniał, że w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa jako Pana i Króla wyraziliśmy zobowiązania i wobec Boga złożyliśmy śluby. „Nie możemy o tym zapomnieć, że Boga uznawać chcemy za Pana, Króla i Zbawiciela, że będziemy oddani Jego prawu, władzy, woli, że oddamy Mu swoje życie i będziemy Mu służyć. To ślubowaliśmy. Mam wrażenie, że po akcie nie za bardzo się tym przejęliśmy. A to święto Ofiarowania Pańskiego na nowo się o to upomina” – wskazał.

Opolski biskup nawiązał także do herbu miasta, które przeżywa 800-lecie swojej lokacji. „Herb naszego miasta przypomina korzenie piastowskie – pół orła piastowskiego, ale też pół krzyża Pańskiego przypomina nam korzenie chrześcijańskie i upomina się, woła o to, byśmy podjęli dzieło pielęgnowania tego chrześcijańskiego dziedzictwa” – zaznaczył.

„Jeśli chcemy nieść Jezusa – mówił biskup – i iść z Jezusem przez życie, to trzeba w Nim zobaczyć zbawienie, Światło świata, Chwałę Boga i Kościoła. Dlatego w ten szczególny czas 800-lecia miasta wraz z duszpasterzami poszczególnych parafii chcemy podjąć dzieło, które ma nam w tym pomóc, czyli peregrynację kopii obrazu naszej Opolskiej Pani. W tym pięknym wizerunku, który jest typem ikony zwanej hodegetria, Maryja wskazuje nam na Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem i mówi do nas, abyśmy wzięli Syna w swoje życie. On ma dla nas błogosławieństwo i słowo żywota – prawdę przez Boga objawioną w Ewangelii i cały daje nam Siebie w sposób szczególny w czas Najświętszej Ofiary” – podkreślił.

Opolski biskup zachęcił, aby w czasie peregrynacji podjąć trud kontemplacji pięknego oblicza Maryi z Dzieciątkiem Jezus i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie „ku odnowie i przemianie, by Opole znowu było na miarę herbu, którzy dziadowie nam dali, byśmy tak jak prosił św. Jan Paweł II na Górze św. Anny w 1983 roku podczas koronacji tego wizerunku – pielęgnowali z pokolenia na pokolenie całe dziedzictwo chrześcijańskie”.

Peregrynacja kopii obrazu Najświętszej Maryi Panny Opolskiej potrwa do odpustu ku jej czci, czyli do 24 czerwca i obejmie szesnaście parafii dwóch opolskich dekanatów. Ordynariusz zachęcił, aby proboszczowie pozostałych parafii kontynuowali dzieło we wrześniu i październiku. Ponadto, biskup zaproponował, aby trwałym owocem peregrynacji była stała modlitwa za miasto i doroczna pielgrzymka parafii do katedry opolskiej.