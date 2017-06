Bp Czaja zaprasza do zawierzenia miasta Opola Matce Bożej

„Jeśli nawet ktoś przeżywa kryzys wiary i nie za bardzo czuje potrzebę takiego aktu, niech przyjdzie, choćby dla uczczenia 800-lecia miasta. Pan Bóg na różne sposoby działa” – powiedział bp Andrzej Czaja podczas konferencji prasowej przed aktem zawierzenia miasta Opola Matce Bożej. Akt zawierzenia poprzedzą Modlitewne Dni Maryjne, które potrwają od 17 do 25 czerwca w opolskiej katedrze.

Opolski biskup zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w obchodach odpustowych oraz w uroczystym akcie zawierzenia miasta Matce Bożej Opolskiej. „Jeżeli czasem z różnych powodów jesteśmy zasępieni, zdystansowani do Kościoła, niech to będzie okazja do otwarcia serca i przyjścia na ten apel – nas, pasterzy tego miasta. Przyjdźcie wszyscy utrudzeni, a myślę, że pokrzepienie znajdziecie u Syna, na którego Maryja nam wskazuje” – zapewnił bp Czaja.

Proboszcz parafii katedralnej ks. Waldemar Klinger przypomniał m.in. historyczne śluby lwowskie i zawierzenie całego narodu przez Jana Kazimierza. „Akt zawierzenia miasta Matce Bożej wpisuje się w historię pobożności katolickiej. Będzie to punkt odniesienia dla przyszłych pokoleń” – zaznaczył i zachęcił do włączenia się zarówno w rekolekcje, jak i same uroczystości zawierzenia.

Modlitewne Dni Maryjne rozpoczną się nieszporami maryjnymi 17 czerwca oraz Eucharystią celebrowaną przez bp. Rudolfa Pierskałę. W czasie rekolekcji prócz nabożeństw, takich jak różaniec, apel maryjny, godzinki ku czci NMP czy koronka do Bożego Miłosierdzia, odbędzie się prezentacja różnych grup parafialnych. Świadectwem wiary podzielą się członkowie Szkoły Nowej Ewangelizacji. W kolejnych dniach w modlitwie wspominać będzie się kapłanów i osoby konsekrowane pochodzące z parafii katedralnej, więźniów, którzy przebywają w zakładzie karnym w Opolu, bezdomnych, samotnych, chorych i seniorów.

21 czerwca, w odpust Matki Bożej Opolskiej, nastąpi rozstrzygnięcie konkursu kompozytorskiego na pieśń ku jej czci z premierowym zaprezentowaniem utworu. Natomiast 23 czerwca, 60-lecie kapłaństwa będzie obchodzić abp Alfons Nossol wraz z kapłanami wyświęconymi w 1957 roku. Emerytowany ordynariusz diecezji opolskiej w tym roku obchodzi także jubileusz 40-lecia sakry biskupiej.

Kulminacyjnym punktem będzie 24 czerwca, kiedy to o godz. 16.00 spod kościoła pw. św. Wojciecha „na Górce” wyruszy procesja ulicami miasta do katedry z kopią obrazu Matki Bożej Opolskiej, która peregrynowała od 2 lutego po opolskich parafiach. W katedrze bp Andrzej Czaja celebrować będzie Mszę św. pontyfikalną z udziałem władz miejskich i samorządowych, służb mundurowych oraz pocztów sztandarowych. W trakcie Eucharystii ordynariusz odmówi historyczny akt zawierzenia miasta macierzyńskiej opiece Maryi. Po Mszy św. na placu katedralnym odbędzie się spotkanie przy kawie i śląskim kołoczu.

Obraz Matki Bożej Opolskiej powstał pod koniec XV w. na Morawach. Namalowany został przez nieznanego artystę na trzech połączonych ze sobą deskach lipowych. Cudowny wizerunek czczony był najpierw w Piekarach Śląskich w tamtejszym kościele Jezuitów. Aby go uchronić przed zagrożeniem, jakie niosły wojny prowadzone wówczas przez Polskę ze Szwedami i Turkami, obraz przeniesiono w 1702 r. do Opola, a w Piekarach pozostawiono kopię.

Opolska Madonna otaczana była zawsze wielką czcią wiernych: przed cudownym obrazem modlili się m.in. król Jan II Sobieski przed Osieczą Wiedeńską, król August II Mocny czy Achilles Ratti – późniejszy papież Pius XI. 21 czerwca 1983 r. na Górze Świętej Anny wizerunek Opolskiej Pani został ukoronowany przez papieża Jana Pawła II papieskimi, srebrno-złotymi koronami.