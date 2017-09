Bp Czaja zaprasza udziału w opolskich uroczystościach odpustowych ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

„Będzie to szczególny dzień wywyższenia Jezusa w naszym mieście” – powiedział bp Andrzej Czaja podczas konferencji prasowej w kurii diecezjalnej przed odpustem ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. 14 września opolski biskup ponowi Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa jako Pana i Króla.

Ordynariusz wyjaśnił, że to kulminacja obchodów jubileuszu 800-lecia lokacji Opola, gdyż w herbie miasta znajduje się pół krzyża i pół orła piastowskiego. „Chcemy ten dzień uczynić w naszym mieście wywyższeniem Jezusa w nawiązaniu do wołania św. Pawła w liście do Koryntian «trzeba, aby Chrystus królował». Potrzeba na nowo zobaczyć Jezusa w swoim życiu. To jest nasze zadanie jako chrześcijan, aby Jezus był na pierwszym miejscu” – podkreślił.

Zdaniem hierarchy, jest to tym bardziej ważne, że statystyka kościelna nie pozostawia złudzeń co do kondycji religijnej mieszkańców. W diecezji opolskiej jest obecnie około 850 tys. mieszkańców. Do wiary wprost przyznaje się 785 tys., a regularnie w niedzielę na Mszę świętą przychodzi 301 tys. osób. W skali diecezji około 40 proc. regularnie praktykuje swoją wiarę, a w Opolu nie ma nawet 20 proc.

Przygotowując się do milenium obecności relikwii drzewa Krzyża Świętego w katedrze opolskiej, które przypada w 2024 roku, a także pamiętając wezwanie Matki Bożej w Fatimie do nawrócenia, pokuty, modlitwy i kontemplacji oraz wynagradzania, biskup zaapelował o wzrost pobożności. „Zazwyczaj myślimy, że człowiek pobożny to ten, który jest w kościele, klęczy, wiele się modli. A my wiemy, że nieraz w domu jest różnie. Słownik Teologii Duchowości wyjaśnia, że pobożność to odniesienie do Boga, drugiego człowieka, świata i siebie samego na miarę Ewangelii. A więc postawa chrześcijanina, który autentycznie żyje Ewangelią na wszelkich poziomach życia” – zaznaczył.

W czwartek 14 września uroczystości odpustowe będę przebiegać w trzech etapach. O godz. 17.30 z katedry wyruszy procesja pod średniowieczne mury miejskie przy Placu Katedralnym, gdzie będzie miała miejsce stacja intronizacji krzyża. Następnie procesja przejdzie pod schody domu biskupiego, gdzie ordynariusz chce modlić się za miasto Opole i diecezję opolską, aby wiara chrześcijańska trwała w sercach mieszkańców. Trzecia stacja to uroczyste wyznanie wiary i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w katedrze opolskiej podczas uroczystej Liturgii. Na zakończenie każdy otrzyma pamiątkowy krzyż.

Historyczne początki świątyni sięgają 1002 r., kiedy to, według starej tradycji, postanowiono zbudować w Opolu – zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem nad rzeką – drewniany kościół pw. św. Krzyża. W 1024 r. biskup wrocławski Klemens podarował dla nowo zbudowanego kościoła relikwie drzewa krzyża św., które otrzymał od św. Emeryka (+ 1031), syna króla Węgier. Bezcenna relikwia jest nadal przechowywana w kościele.