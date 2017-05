Bp Dajczak: spotykajcie Boga w codzienności

Jeżeli nie będziecie spotykali Boga w życiu codziennym, w klasie, w domu, na ulicy, to nie spotkacie Go przy ołtarzu, choćbyście byli w komży – powiedział bp Dajczak do sześciuset ministrantów, którzy spędzili w Skrzatuszu Diecezjalny Dzień Ministranta.

Do diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu zjechało 1 maja ponad 600 ministrantów z całej diecezji, by spędzić kilka godzin na modlitwie, nauce, zabawie i sporcie. Bohaterem tegorocznego Diecezjalnego Dnia Ministranta był 15-letni sługa Boży Carlo Acutis.

Przewodniczący Mszy św. bp Edward Dajczak ukazał ministrantom młodego Włocha jako tego, który żyjąc pełnią życia we współczesnych realiach, stał się prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa. Przedstawiając jego młodzieńczy plan na życie zawarty w słowach „Być zawsze zjednoczonym z Jezusem” biskup pytał zgromadzonych ministrantów o ich życiowe zamiary.

– Jak myślicie, ilu jest w diecezji ministrantów, którzy są codziennie na Mszy św.? – kontynuował bp Dajczak. – A Carlo potrafił nie tylko być na Mszy św., ale też zostawał potem na długą adorację. Miał taki dom, w którym nie chodziło się do kościoła, nawet w niedzielę. Ale kiedy był małym chłopcem, przechodząc obok kościoła zawsze prosił mamę: „Chodź, pozdrowimy Jezusa”. Jego mama po latach powiedziała, że to syn zaprowadził ją do Jezusa.

Biskup motywował ministrantów przywołując sentencję Carlo Acutisa, że wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie. Przekonywał, że służba Jezusowi, jeśli ma być prawdziwa, nie ogranicza się do obecności przy ołtarzu. – Jeżeli nie będziecie spotykali Boga w życiu codziennym, w klasie, w domu, na ulicy, to nie spotkacie Go przy ołtarzu, choćbyście byli w komży – przestrzegał bp Dajczak.

Biskup poruszył też temat bycia świadkiem Jezusa. Najpierw pytał młodych o ich osobiste spotkanie z Bogiem, a następnie o konsekwencje tego faktu, które powinny być widoczne w postępowaniu, szczególnie w środowisku rówieśników, którzy do kościoła nie chodzą.

To, w jaki sposób przekonywać do Boga ludzi niewierzących, biskup Dajczak podpowiadał ministrantom na przykładzie z życia Carlo, w którego domu pracował pochodzący z Azji niechrześcijanin. Biskup wyjaśnił, że to właśnie opowieści Carlo o Jezusie wzbudziły w niewierzącym robotniku pragnienie poznania Boga chrześcijan i doprowadziły do jego chrztu.

W pierwszej części spotkania podobne wątki – o poszukiwaniu prawdy i zerwaniu z pozorami życia – poruszył w swoim występie raper Arkadio. Składając świadectwo swojego nawrócenia przekonywał słuchaczy, jak bardzo Bóg może odmienić czyjeś życie. – Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że będę na pielgrzymce ministrantów, to wyśmiałbym go głośno albo nawet napluł na niego – przyznał Arkadio. – Nie wyobrażałem sobie, że moje życie może się tak potoczyć. Opowiem wam trochę, żeby pokazać, co Bóg może zrobić nawet z kogoś takiego, jak ja.

Diecezjalny Dzień Ministranta zakończyły rozgrywki piłkarskie o puchar biskupa.