Bp Dajczak: symbolem naszej wiary jest krzyż, a nie waga

Symbolem naszej wiary jest krzyż, a nie waga, na której odlicza się wszystko w kategoriach ma i winien. Nie tak Bóg liczy i widzi człowieka – powiedział w Wielki Piątek ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Bp Edward Dajczak przewodniczył Liturgii Męki Pańskiej w koszalińskiej katedrze.

Ordynariusz w wielkopiątkowej homilii podkreślił, że Jezus bierze na siebie to wszystko, co jest w nas przerażająco słabe albo okrutne.

– Syn Boży idący żeby wypełnić wolę Boga jest przerażająco sam pośród swoich. Słyszeliśmy w dzisiejszym słowie dramatyczne zaparcie się Piotra. Ta chwila jest nam potrzebna jak lekcja. Piotra, który powiedział „życie oddam”. Piotra, który był straszliwie słaby. Zdawać sobie z tego sprawę, to postawić sobie pytanie o to – gdzie jest źródło mocy? Gdzie jest źródło Jezusa, syna Boga i w pełni człowieka, ze wszystkim co jest piękne i trudne na tej ziemi. Skąd w tym człowieku taka moc miłości? Nie można nie postawić tego pytania. To jest pytanie o istotę człowieczeństwa – nie tylko o moc Jezusa, ale i o moje życie – mówił bp Dajczak.

Hierarcha zachęcał wiernych, aby w pełni świadomie zgiąć kolano przed Chrystusem. – Trzeba zachwycić się, zdumieć, przerazić naszą niewdzięcznością, że Bóg aż tak niewyobrażalnie kocha. Nie odkrywając miłości Boga rozminiemy się w Ewangelii z tym, co jest najważniejsze – przestrzegał duchowny.

Bp Edward Dajczak nawiązał również do słów z Psalmu 69. – „gdy byłem spragniony, poili mnie octem”. W nich i w jezusowym „Pragnę” jest zawarta cała historia Izraela i Kościoła.

– To co podawano Jezusowi było swoistym kwaśnym winem nazywanym też octem. Winnica Izraela miała wydać dobre owoce, a wydaje kwas. To dotyczy też jezusowego Kościoła. To dotyczy każdej i każdego z nas. Pragnę czuć jak Jezus, mieć taką wrażliwość na człowieka jak On. Znaleźć się w przestrzeni tej miłości, którą dzisiaj nam podarował. To jest istotne. Kochajcie się wzajemnie. Zabierzcie coś z tej miłości. To jego testament – podsumował bp Dajczak.