Bp Dajczak: synod jest przestrzenią otwartą, do której zapraszam wszystkich

W Koszalinie 10 lutego odbyła się konferencja prasowa przed uroczystym otwarciem II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. – Ludzie mnie nieraz pytają, czy ja naprawdę chcę wiedzieć, co oni myślą o Kościele. Tak, naprawdę chcę to wiedzieć. Inaczej nie zwoływałbym synodu – powiedział dziennikarzom bp Edward Dajczak.

Konferencja odbyła się w domu biskupim. Oprócz biskupa diecezjalnego z dziennikarzami rozmawiali: ks. dr Tomasz Tomaszewski – sekretarz synodu, oraz dwoje przedstawicieli świeckich: Małgorzata Telega z komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji oraz Jacek Krzyżanowski z komisji ds. wiernych świeckich.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja dokumentów I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z lat 1986-90, zwołanego przez jej pierwszego pasterza, bp. Ignacego Jeża. Z zapisu wynika, że był to w dużej mierze synod podejmujący pilne prawne regulacje młodej diecezji, a zatem wymagający w przyszłości szerszego rozwinięcia duszpasterskiego, „jako krok naprzód w podniesieniu życia religijnego w diecezji na wyższy poziom”. – Tę rolę chce podjąć obecnie zapowiadany II Synod. Ma on mieć wyraźny akcent duszpasterski po to, aby wszystkie dekrety, które będą go kończyły, wprowadzały takie formy duszpasterskie, które coś utrwalą albo skorygują lub powołają w to miejsce formy zupełnie nowe – podkreślił bp Dajczak.

Problemy z jakimi boryka się dziś diecezja koszalińsko- kołobrzeska, to przede wszystkim niska frekwencja wiernych na niedzielnej Eucharystii, malejąca liczba powołań kapłańskich, największa w Polsce ilość rozwodów i kryzys rodziny. Jest więc także potrzeba zajęcia się osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych. Biskup diecezjalny Edward Dajczak zapewnił, że m.in. te tematy będą podejmowane w ramach prac Synodu.

Biskup podkreślił, że liczy na prawdziwe zaangażowanie wiernych w prace synodu. Jak zaznaczył, oczekuje odważnych głosów, które pojawią się np. w ramach prac parafialnych zespołów synodalnych. Zapowiedział też, że swoje opinie będzie można przesyłać do sekretariatu synodu drogą elektroniczną.

Ks. dr Tomasz Tomaszewski, sekretarz Synodu, zwrócił uwagę na istotę tego wydarzenia. – Samo słowo „synod” pochodzi z języka greckiego i oznacza wspólną drogę. Ono już coś mówi. W synodzie chodzi bowiem o to, że razem, jako Kościół koszalińsko-kołobrzeski, chcemy iść wspólną drogą do zbawienia i rozeznawać, przy pomocy Ducha Świętego, na jakim etapie tej drogi jesteśmy. Synod jest wydarzeniem kościelnym, a więc przeżywanym w świetle wiary. Nie jest zatem przejawem demokratyzacji, czy parlamentaryzmu, ponieważ takimi pojęciami w przestrzeni Kościoła nie posługujemy się – mówił sekretarz.

Z duszpasterskiego wymiaru synodu cieszy się Małgorzata Telega, która zasiądzie w komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. – Dobrze, że ten Synod ma podążać za człowiekiem, że każdy też będzie mógł się wypowiedzieć. Wiadomo, że rodziny przeżywają teraz kryzys, więc mam nadzieję, że Synod wyjdzie z nowymi propozycjami, żeby je wesprzeć – mówiła uczestniczka konferencji.

O swoich oczekiwaniach w związku z Synodem wypowiedział się także Jacek Krzyżanowski, który zasiądzie w komisji ds. wiernych świeckich. – Oczekuję przede wszystkim tego, że wzrośnie moja wiara. Uczestnicząc w Synodzie, chcę być w jedności z naszym pasterzem.

W ramach II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej działać będzie 11 komisji: ds. wiernych świeckich, duchowieństwa, osób konsekrowanych, kultu Bożego, katechizacji, duszpasterstwa i nowej ewangelizacji, mediów, administracyjnych, ekonomicznych, historycznych i charytatywnych. Zasiądzie w nich ponad 100 osób, z których 30 proc. będą stanowili świeccy.

Bp Edward Dajczak uroczyście otworzy Synod 25 lutego w koszalińskiej katedrze. Przed rozpoczęciem Eucharystii wręczy dekrety członkom komisji synodalnych.

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej został zwołany 11 czerwca 2016 roku podczas diecezjalnych uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski w Kołobrzegu. Od tamtego czasu w diecezji trwały różnego rodzaju spotkania, rekolekcje, konferencje mające na celu pobudzenie wśród wiernych świadomości znaczenia Synodu oraz wyłonienie kandydatów do komisji oraz zespołów parafialnych.