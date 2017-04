Bp Dec: chcąc być wiernym Bogu, trzeba iść pod prąd

„Nasi bohaterowie wiary z przeszłości: św. Wojciech, św. Stanisław, św. Wacław i inni mężowie wiary uczą nas, że najważniejsze jest to, aby się podobać Bogu, a nie ludziom, że czasem chcąc być wiernym Bogu, i chcąc się Jemu podobać, trzeba iść pod prąd” – powiedział bp Ignacy Dec 24 kwietnia, przewodnicząc uroczystej Mszy św. w katedrze świdnickiej na rozpoczęcie sympozjum „Dziedzictwo Kościoła Katolickiego w Świdnicy”.

W homilii bp Dec podkreślił, że św. Wojciech całe życie działał w mocy Ducha Świętego i czuł się świadkiem Chrystusa.

„Święty Wojciech bardzo dokładnie wypełniał słowa Pana Jezusa powiedziane do pierwszych uczniów, aby działając w mocy Ducha Świętego być każdego dnia Jego świadkami” – mówił hierarcha.

Zwrócił także uwagę na fakt, że mało dzisiejszy człowiek docenia to, co miało miejsce w historii, i co zostało przekazane przez świadków Chrystusa. „Często musimy sobie uświadamiać, że tak wiele dobra pozostawili nam poprzednicy w wierze. Powinniśmy doceniać piękne dziedzictwo nam przekazane, dziedzictwo wiary. Nie możemy ulegać poprawności politycznej, poprawności medialnej, panującej opinii publicznej. Często musimy w naszym życiu iść pod prąd, aby podobać się Bogu, a nie ludziom” – podkreślał biskup świdnicki.

Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy sympozjum, przeszli do Teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część wykładowa.

Prelegentami sympozjum, której przewodniczył ks. dr hab. Dominik Ostrowski, wicerektor WSD w Świdnicy, byli: Sobiesław Nowotny (UW, Wrocław), który przedstawił temat: „Dwie formy pobożności: katolicka i protestancka. Dzieje kościoła pw. św. Stanisław i św. Wacława w Świdnicy w latach 1250-1629”; ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec (Uniwersytet w Szczecinie), który zaprezentował: „Kościół pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy pod opieką duszpasterską Jezuitów (1629-1776)”; prof. dr hab. Mateusz Goliński (UW, Wrocław), wygłosił prelekcję pt.: „Parafia św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy w okresie pruskim (1740-1945)”; ks. prał. Jan Bagiński (Świdnica), przedstawił: „Parafia św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy po II Wojnie Światowej” oraz Barbara Stadnik-Skoczylas (Kamienna Góra) zaprezentowała temat: „Walory artystyczne wyposażenia katedry świdnickiej”.

Uczestnicy sympozjum doszli do ważnych wniosków dotyczących dziedzictwa Kościoła Katolickiego w Świdnicy. Wysunięto postulaty, że należy zrobić wszystko, aby propagować jeszcze bardziej historię Kościoła świdnickiego, często powracać do przeszłości, by przybliżać sobie świadectwo osób, którzy tę historię tworzyli, ich postawę wiary, respekt dla Bożych przykazań, aby nabrać nowej energii do przedłużania dziedzictwa wiary oraz Bożym prawem i zasadami Ewangelii kształtować życie osobiste, rodzinne i społeczne.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy, Katedrę pw. św. Stanisława biskupa i Urząd Miasta w Świdnicy w ramach bezpośredniego przygotowania do koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej „Uzdrowienia Chorych”, która nastąpi 13 maja w katedrze świdnickiej.