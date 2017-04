Bp Dec do kapłanów: namaszczenie i posłanie jest zaszczytem, ale i zobowiązaniem

Namaszczenie i posłanie, z woli Chrystusa, stało się naszym kapłańskim udziałem. Jest ono bardzo zaszczytne, ale i zobowiązujące względem Boga, i posługi wśród wiernych, do których zostaliśmy posłani – mówił w Wielki Czwartek, podczas Mszy Krzyżma w katedrze świdnickiej bp Ignacy Dec.

Eucharystię wraz z biskupem Ignacym Decem, biskupem pomocniczym Adamem Bałabuchem koncelebrowało blisko 180 księży z diecezji świdnickiej. Podczas sprawowanej liturgii miał miejsce obrzęd konsekracji Krzyżma świętego, błogosławieństwo oleju katechumenów i oleju chorych.

W homilii bp Dec zachęcił wszystkich kapłanów, aby w sposób szczególny poprzez modlitwę utwierdzali swoje kapłaństwo w miłości do Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz miłości do Jego Matki. – Zawierzajmy dziś dobremu Bogu nasze intencje, nasze kapłańskie życie, by było przeniknięte miłością do Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Niech orędownictwo Matki Bożej nieustannie wspiera naszą kapłańską posługę, a moc Bożej łaski umacnia na każdy dzień – mówił kaznodzieja.

W dalszej części homilii biskup świdnicki przytoczył kilka fragmentów listu polskich biskupów do kapłanów na tegoroczny Wielki Czwartek, zwracając szczególną uwagę na kształtowanie dojrzałej wiary poprzez oddaną aktywność duszpasterską wyrażoną w modlitwie, podejmowaniu z innymi formacji chrześcijańskiej, ofiarowanie bliźnim czasu na rozmowę oraz szacunek do przeżywanych tajemnic ludzkiej miłości i poświęcenia.

Na zakończenie bp Dec wyraził wdzięczność kapłanom diecezjalnym i zakonnym posługującym w diecezji, mówiąc: „Dziękuję wam wszystkim za wasze modlitwy, za głoszenie Bożego słowa w ramach homilii i katechezy, za sprawowanie liturgii świętej, za troskę o chorych i biednych oraz za troskę o mienie materialne wspólnot parafialnych”. Biskup świdnicki wyraził także wdzięczność wszystkim wiernym.

Na zakończenie Mszy świętej biskup Ignacy Dec ogłosił powstanie Kapituły Kolegiackiej w Strzegomiu oraz wręczył odznaczenia kanonickie wyróżniającym się kapłanom, a także listy gratulacyjne księżom, którzy w najbliższym czasie będą obchodzić swoje jubileusze kapłaństwa.