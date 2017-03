Bp Dec do maturzystów: w posłuszeństwie i pokorze stajemy się bardziej ludzcy

„Wzorując się na Matce Bożej, biorąc z Niej przykład, w posłuszeństwie i pokorze każdego dnia stajemy się bardziej ludzcy” – mówił biskup Ignacy Dec. Blisko 2 tys. maturzystów z diecezji świdnickiej 17 marca, po raz trzynasty pielgrzymowało na Jasną Górę, aby powierzyć swoją przyszłość Bogu i modlić się o pomyślne zdanie egzaminów. Tegorocznej pielgrzymce przewodniczył bp Ignacy Dec.

„Przybywacie na Jasną Górę w wyjątkowym dla was czasie, to czas przygotowania do matury, ale to również czas decydowania, i niektóre wasze decyzje ukształtują wasze życie do końca. Dlatego też muszą być mądre i przemyślane, żeby niczego nie zrobić pochopnie – mówił witając młodzież w kaplicy cudownego obrazu o. Krystian Gwioździk, przeor Jasnej Góry.

Biskup świdnicki w homilii zwrócił uwagę, że zazdrość jest najgłupszym grzechem, z którego nie ma żadnej korzyści ani materialnej, ani duchowej. „Aby ustrzec się grzechu zazdrości, nie wolno nigdy porównywać się z drugimi, zazdrościć innym lepszej urody, większych uzdolnień, a także majętności. Pamiętajmy, że Pan Bóg każdemu i każdej z nas, dał to, co jest nam potrzebne do zbawienia. Umiejmy się tym cieszyć, aby wyciszać w sobie zazdrość, która niekiedy nas bardzo wyniszcza” – podkreślał bp Dec.

Mówił także, że Pan Bóg zawsze potrafi, z każdej sytuacji wyprowadzić ze zła dobro. „W życiu człowieka jest wiele takich sytuacji gdzie nie widzimy drogi wyjścia, gdzie zło bardzo nas przygniata. Warto wtedy, prosić z pokorą Pana Boga, aby nas podźwignął i ze zła uczynił dobro” – mówił hierarcha.

Na zakończenie biskup świdnicki prosił młodzież, aby z wiarą polecała wszystkie codzienne sprawy Bogu za przyczyną i orędownictwem Matki Bożej. „Niech czas, który jest przed wami, będzie błogosławiony. By z Bożą pomocą, asystencją Ducha Świętego, i opieką Matki Bożej, z pomyślnością, każdy zdobył laur świadectwa dojrzałości” – zakończył bp Ignacy Dec.

Młodzież uczestniczyła we Mszy świętej, konferencji w Sali ojca Kordeckiego oraz nabożeństwie drogi krzyżowej.

Pielgrzymka maturzystów każdego roku organizuje Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej.