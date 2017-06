Bp Dec: idźmy ku szczęściu drogą wskazaną przez Chrystusa

Nie idźmy ku szczęściu drogą wskazaną przez świat, lecz ufając Jezusowi Chrystusowi podążajmy drogą „Błogosławieństw”, gdyż Bóg jest zawsze po stronie pokornych, cichych, płaczących, miłosiernych, pokój czyniących, prześladowanych, doświadczanych przez niesprawiedliwych – podkreślił bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki przewodniczył 12 czerwca Mszy św. w kościele Świętego Krzyża w Świdnicy podczas jubileuszu 25-lecia Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy.

W homilii bp Dec zauważył, że pierwszym środowiskiem, które kształtuje jest dom rodzinny, w którym przychodzimy na świat, w którym jesteśmy otaczani opieką i uczeni samodzielności, w którym zdobywamy pierwszą wiedzę. – Pierwsza szkoła wychowania to rodzina, mama i tato. To, czego się nauczymy we wczesnym dzieciństwie i w młodości w rodzinie, niesiemy później przez życie, jako drogocenne wiano – powiedział celebrans.

Zaznaczył, że przedszkole jest przedłużeniem domu rodzinnego. – Jest instytucją, która przejmuje od rodziny zadanie kształcenia i wychowania. Przedszkole jest taką naszą drugą matką, która karmi wiedzą, mądrością, ale także wartościami chrześcijańskimi. Dlatego z tej przyczyny powinno nam zależeć, aby nasze przedszkola, szkoły były instytucjami funkcjonującymi prawidłowo – przekonywał biskup świdnicki.

W dalszej części ordynariusz świdnicki nawiązując do Ewangelii o ośmiu Błogosławieństwach (Mt 5, 1-12) wskazywał, że można je porównać do ośmiu różnokolorowych górskich szlaków prowadzących na ten sam szczyt szczęścia, doskonałości i świętości. – Chrystusowe błogosławieństwa wskazują heroiczną drogę człowieka, która prowadzi ku jego rzeczywistej promocji i wielkości. Taką drogą szedł przez życie ziemskie sam Chrystus i Jego bliscy naśladowcy. Dzisiaj każdy człowiek winien wybrać tę drogę, i wspinać się mozolnie na górę doskonałości i świętości, aby osiągnąć szczęście, czyli niebo – zaznaczył bp Dec.

Następnie wskazując na drogę Ośmiu Błogosławieństw w posłudze sióstr prezentek, biskup świdnicki przyznał, że tę drogę siostry wskazują swoim podopiecznym. – Jakie to ważne, by młode pokolenie od najmłodszych lat było zapoznawane i zachęcane do postępowania wedle wskazań Jezusa Chrystusa, i podążało drogą błogosławieństw – mówił celebrans.

Bp Dec zawierzył Bożej Opatrzności dyrekcję, grono pedagogiczne oraz całą społeczność przedszkola, by nadal kształtowało podopiecznych w duchu wartości chrześcijańskich i narodowych. Prosił, aby dzieci pokochały przedszkole, podobnie jak się kocha dom rodzinny. Wyraził również wdzięczność nauczycielom i wychowawcom za dotychczasową troskę o najmłodsze pokolenie oraz złożył życzenia z racji jubileuszu. – Siostrze dyrektor, gronu pedagogicznemu i całej społeczności przedszkolnej życzymy, aby na drodze realizacji Ośmiu Błogosławieństw, a wiec: bycia ubogim w duchu, cichym, miłosiernym, czystego serca, pokój czyniącym, cierpiącym dla sprawiedliwości, wszyscy zdobywali każdego dnia szczęście u Boga i ludzi – mówił bp Dec.

Na zakończenie Mszy św. biskup świdnicki poświęcił medaliki dla tegorocznych absolwentów przedszkola, po czym wręczył każdemu dziecku pamiątkowy obrazek.

Przedszkole istnieje od 1992 roku, pierwszym dyrektorem była s. Elżbieta Stępień. W 1996 roku funkcję dyrektora placówki objęła s. Bernadetta Żygadło, i pełni ją do dziś. Od 2012 roku dzieci uczą się w czterech oddziałach. Katolickie Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek w Świdnicy służy dziecku i jego rodzinie, ucząc m.in. wartości opartych na fundamencie wiary, wprowadzając w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Celem przedszkola jest współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, w tworzeniu przez nie jego własnej i niepowtarzalnej osobowości oraz wprowadzanie wychowanka w kulturę i wartości chrześcijańskie i narodowe.