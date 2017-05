Bp Dec: Jezus przypomina, że wielkość zdobywa się przez służbę

Pan Jezus przypomina, że wielkość i pierwszeństwo zdobywa się przez służbę. Nie wolno nigdy o tym zapomnieć, gdyż sakrament święceń, tak jak i sakrament małżeństwa, jest sakramentem społecznym – mówił w homilii biskup świdnicki Ignacy Dec, zwracając się do pięciu nowo wyświęconych kapłanów, którzy 27 maja w świdnickiej katedrze przyjęli święcenia prezbiteratu.

W homilii biskup świdnicki zwrócił uwagę na przesłanie, które płynie z Liturgii Bożego Słowa dla nowo wyświęconych kapłanów wskazując, że Bóg powołał człowieka do istnienia, aby czynił i mówił to, co sam poleca (Jr 1,4).

„Pan Bóg każdemu człowiekowi przypomina, że stworzył go, aby to czynił i mówił, co On chce, co On poleca, gdyż każdy był obecny w planach Bożych od początku i wtedy otrzymał różne powołanie i charyzmaty”- mówił celebrans.

Zauważył także, że w życiu kapłańskim urzędy, charyzmaty oraz godności nie otrzymuje się dla siebie, ale ze względu na innych.

„Powołanie kapłańskie jest w pierwszym rzędzie darem dla Kościoła, a nie dla siebie, jest służbą wspólnocie Kościoła i tym, do których kapłan jest posłany. Jest również wezwaniem do wyniszczania w sobie wad, szczególnie egoizmu i uczenia się bezinteresownego daru dla drugich” – podkreślał bp Dec.

Następnie celebrans swoje słowo skierował do neoprezbiterów „Wytrwajcie w miłości do Chrystusa, nie w miłości swojej. Niech Chrystus Eucharystyczny, będzie waszą mocą i siłą. Czerpcie wszelkie dary z codziennej Eucharystii, bo jest to dla was źródło i energia kapłańska. Kochajcie konfesjonał” – podkreślał bp Dec. „Zabierzcie obraz Jezusa Miłosiernego na kapłańską posługę i drogę” – mówił.

Msze św. koncelebrowali m.in. biskup pomocniczy Adam Bałabuch, ks. infułat Kazimierz Jandziszak, kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej, Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej, moderatorzy Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, proboszczowie, wikariusze parafii, z których pochodzą kandydaci do święceń. Świadkami tego wydarzenia byli także rodzice oraz przyjaciele nowo wyświęconych kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego.

Na zakończenie Mszy św. Biskup świdnicki wręczył nowo wyświęconym kapłanom dyplomy ukończenia studiów oraz dekrety, kierując neoprezbiterów na poszczególne parafie, gdzie rozpoczną swoją posługę kapłańską.

Neoprezbiterzy rozpoczną pracę w wybranych parafiach od 26 czerwca.