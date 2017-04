Bp Dec: koronacja Matki Bożej Świdnickiej znakiem odnowienia miłości do Maryi

W III niedzielę Wielkanocną we wszystkich kościołach diecezji świdnickiej odczytany został list bp. Ignacego Deca przed koronacją wizerunku Matki Bożej Świdnickiej. Ordynariusz podkreślił w nim, że „w tych niespokojnych czasach, gdy w Europie zagrożona jest cywilizacja chrześcijańska, gdy w naszym ojczystym domu jest tyle napięć i niepokoju, gdy przez wielu są lekceważone wartości chrześcijańskie, przez akt koronacji Matki Bożej Świdnickiej chcemy odnowić naszą miłość do Maryi, powierzyć się Jej Niepokalanemu Sercu”.

„Trzecią niedzielą wielkanocną kończymy miesiąc kwiecień, w czasie którego przeżywaliśmy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, święta naszego odkupienia. Wspominaliśmy także w tym miesiącu dwunastą rocznicę odejścia do wieczności św. Jana Pawła II (2 kwietnia) oraz trzecią rocznicę jego kanonizacji (27 kwietnia)” – czytamy w liście pasterskim biskupa świdnickiego. Bp Dec przypomniał w nim, że minionym miesiącu minęła także siedemdziesiąta siódma rocznica zbrodni katyńskiej i siódma rocznica katastrofy smoleńskiej.

„Niebawem wejdziemy w maryjny miesiąc maj. Będziemy w nim przeżywać setną rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej dzieciom w Fatimie, a w naszej diecezji uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej” – napisał bp Dec.

Hierarcha przypomniał przesłanie, jakie niesie zmartwychwstały Chrystus w drodze do Emaus, tłumacząc, że „najlepszą sytuacją, w której rozpoznajemy żyjącego wśród nas Chrystusa zmartwychwstałego jest Eucharystia”.

„Uczniowie idący do Emaus rozpoznali Chrystusa w gospodzie przy łamaniu chleba. Cała ta historia zjawienia się Chrystusa dwom uczniom na drodze do Emaus może być uznana jako prototyp Eucharystii” – napisał w liście świdnicki ordynariusz. Zwrócił uwagę, że Chrystus najpierw wyjaśniał towarzyszom podróży Pisma, objaśniał historię zbawienia, potem wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.

Hierarcha dodał, że „w trakcie liturgii słowa, Bóg koryguje nasze myślenie, nasze poglądy i oceny”. „W pouczeniu udzielonym wędrowcom do Emaus, Chrystus przypomniał, że nie przyszedł do nas, by dać nam wolność polityczną, ale moralną. Chrystus nie wyzwala nas od złych ludzi, od ziemskich nieprzyjaciół, chociaż mógłby to czynić. Chrystus uwalnia przede wszystkim z niewoli szatana, z niewoli moralnej, z niewoli grzechu. Chrystus nie uwalnia nas od śmierci biologicznej na tym świecie, ale uwalnia od śmierci wiecznej. Z Jezusowej nauki z drogi do Emaus wynika także to, że Chrystus nie przyszedł uwolnić nas od cierpienia” – napisał biskup w liście do wiernych.

Bp Dec przypomniał również sens i cel koronacji wizerunku Matki Bożej, stwierdzając, że „przekonanie o królewskiej godności Maryi połączone z doświadczeniem Jej matczynej miłości i opieki, objawionej w licznych cudach i łaskach, otrzymywanych przy Jej wizerunkach, stało się na przestrzeni stuleci powodem licznych koronacji Matki Bożej w cudownych obrazach i figurach”.

„Warto przypomnieć, że to nie obraz, lecz sama Matka Boża jest koronowana w swoim wizerunku, a tym samym to nie wizerunkowi w pierwszym rzędzie Kościół oddaje cześć, ale Tej, którą wizerunek nam przybliża” – podkreślił ordynariusz świdnicki. Przypominał również, że w Polsce pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej miała miejsce 8 września 1717 r. w Częstochowie.

„Dokonało się to po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami i po lwowskich ślubach króla Jana Kazimierza, w których monarcha oficjalnie ogłosił Matkę Bożą Królową Polski. Korony dla Maryi i Dzieciątka Jezus ufundował wówczas król Polski August II Sas. Sukienki Maryi i Jezusa zostały przyozdobione klejnotami z klasztornego skarbca. Od tamtego czasu do dzisiaj na ziemiach polskich ukoronowano ponad dwieście wizerunków Maryi, z tej liczby 48 wizerunków maryjnych ukoronował kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia – napisał.

Zauważył, że po drugiej wojnie światowej także na Dolnym Śląsku ukoronowano kilka obrazów i figur Matki Bożej. Trzy z nich znajdują się obecnie na terenie diecezji świdnickiej. Są to: figurka Matki Bożej Bardzkiej, Strażniczki Wiary, ukoronowana przez arcybiskupa Bolesława Kominka w 1966 r.,; figurka Matki Bożej Wambierzyckiej, Królowej Rodzin, ukoronowana przez kard. Stefana Wyszyńskiego 17 sierpnia 1980 r. oraz figurka Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości z Góry Iglicznej, ukoronowana przez papieża św. Jana Pawła II 21 czerwca 1983 r. we Wrocławiu.

„Obecna koronacja wizerunku Matki Bożej Świdnickiej „Uzdrowienia Chorych” będzie pierwszą koronacją w historii naszej młodej diecezji. Przez nią podziękujemy Matce Bożej za wielowiekową opiekę nad ziemią świdnicką, wałbrzyską, dzierżoniowską, ząbkowicką i kłodzką; podziękujemy za wszystkie łaski i cuda, jakie zostały wyproszone w ciągu wieków przed Jej wizerunkiem czczonym od XV wieku w kościele św. Stanisława i św. Wacława, w dzisiejszej katedrze świdnickiej” – napisał bp Dec. Zwrócił uwagę, że nałożenie korony na skronie Maryi i Jej Dzieciątka, będzie zawierzeniem Jej łaskawej opiece, diecezji oraz zdrowia duchowego i fizycznego diecezjan.

List pasterski kończą słowa zachęty do licznego uczestnictwa w koronacji wizerunku Matki Bożej Świdnickiej, które odbędą się w sobotę 13 maja br., w setną rocznicę objawienia się Matki Bożej w Fatimie. Uroczystościom koronacyjnym w katedrze świdnickiej będzie przewodniczył Jego Eminencja kardynał Zenon Grocholewski, legat Ojca Świętego Franciszka.

List czytany był we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej w trzecią niedzielę wielkanocną. Pełna treść dostępna jest na stronie www.diecezja.swidnica.pl.