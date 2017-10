Bp Dec: nie gaśmy w sobie zapału lecz postawmy na maksymalizm naszego postępowania

– Nie gaśmy w sobie zapału i nie hamujmy dobrych celów, lecz postawmy na maksymalizm naszego postępowania względem Boga i drugiego człowieka – podkreślał biskup Ignacy Dec. Biskup świdnicki przewodniczył 4 października Mszy św. w katedrze z okazji inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej. Naukę po letniej przerwie rozpoczęło 42 alumnów WSD w Świdnicy i 23 studentów świeckich w Świdnickim Punkcie Dydaktycznym wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego.

W homilii bp Dec, nawiązując do Ewangelii wg. św. Łukasza (Łk 9, 57-62) zauważył, że we wskazaniach Jezusa Chrystusa każdy człowiek jest w stanie znaleźć doskonały program dla pracy ascetycznej i intelektualnej. – Otrzymujemy w liturgii słowa ważne wskazania, nad którymi każdy człowiek powinien się zastanowić, jeśli poważnie i odpowiedzialnie traktuje życie i przynależność do grona uczniów Chrystusa – mówił biskup świdnicki.

Biskup podkreślał, że ten, kto chce być prawdziwym uczniem i naśladowcą Jezusa Chrystusa, musi dzielić Jego los, Jego bezdomność i ubóstwo, musi być ciągle w drodze. – Uczeń Chrystusa musi być gotowy zrezygnować z ciepła i ciszy rodzinnego domu, by iść i głosić Królestwo Boże. Jego domem jest cały świat, jako Królestwo Boże, a jedynym skarbem i bogactwem jest Chrystus, za którym poszedł. Uczeń Jezusa jest pielgrzymem na tej ziemi – mówił bp Dec.

Dalej duchowny pytał, czy jako uczniowie Chrystusa, jako księża, klerycy, siostry zakonne, ale także, jako osoby zamężne, żonate czy samotne, mamy świadomość bycia w drodze? Czy za bardzo nie przywiązujemy się do stabilnych gniazd naszych mieszkań, sławy, zdobytych osiągnięć?

– Jezus mówi, że trzeba iść dalej, że jeszcze nie wszystko osiągnięte, że jeszcze nie wszystko, co ważne się dokonało. Przecież to wszystko kiedyś trzeba będzie zostawić i pójść za Jezusem dalej, tam gdzie przygotowuje nam miejsce – podkreślał ordynariusz świdnicki.

Na zakończenie homilii bp Dec wskazał na trzy wnioski, jakie płyną z Ewangelii na nowy rok akademicki: zwalczanie pokus stabilizacji, wyzwalanie się z balastu przeszłości i nastawienie na maksymalizm.

Mówiąc o zwalczaniu pokusy stabilizacji kaznodzieja zauważył, że owa pokusa ujawnia się nie tylko w sferze duchowej, ale także i materialnej. – W czasie prowadzenia dzieła ewangelizacji przychodzi pokusa, żeby dobrze się urządzić, mieć wygodne mieszkanie, najlepszy sprzęt techniczny i środki pieniężne do działania. Jest to zła droga, którą nie wolno iść – podkreślał biskup.

Tłumacząc, czym jest wyzwalanie się z balastu przeszłości, hierarcha stwierdził, że krocząc za Jezusem trzeba z niepodzielnym sercem wzrok kierować zawsze naprzód, czyli na Tego, który idzie przed nami, na Chrystusa.

Zachęcając do nastawienia na maksymalizm bp Dec podkreślał, że wśród przyjaciół i znajomych każdy człowiek ma osoby, które gaszą zapał i próbują hamować przed zdrową aktywnością. – Nie dajmy się hamować w stosunku do dobrych celów, lecz postawmy na maksymalizm naszego postępowania względem Boga i drugiego człowieka – podkreślał biskup świdnicki.

Obok bp. Ignacego Deca Mszę św., koncelebrowali, m.in. biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, przełożeni i wykładowcy świdnickiego seminarium, przedstawiciele władz Papieskiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia, księża rektorzy seminariów duchownych z ościennych diecezji oraz licznie zgromadzeni kapłani.

Po Mszy św. dalsza część akademii inauguracyjnej, odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, gdzie chór seminaryjny odśpiewał „Gaude Mater Polonia”, po czym ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor WSD w Świdnicy powitał przybyłych gości.

Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej seminarium za rok 2016/2017 wygłosił ks. mg lic. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny WSD. Następnie biskup świdnicki Ignacy Dec wręczył nominacje dla nowych wykładowców WSD, m.in. dla: ks. dr. Damiana Fleszera, ks. mgr. lic. Piotra Gołucha, ks. mgr. lic. Pawła Traczykowskiego i ks. mgr. lic. Tomasza Zięby.

Immatrykulacji 4 alumnów I roku świdnickiego seminarium dokonał o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ds. studenckich. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS.

Na uroczystość inauguracji roku akademickiego do Świdnicy przybyli również rektorzy reprezentanci seminariów z Wrocławia, Legnicy, a także rektorzy z uczelni we Wrocławiu, Wałbrzychu, Świdnicy, siostry zakonne, posłowie i senatorowie, władze samorządowe różnych szczebli, służby mundurowe oraz przedstawiciele instytucji wspierających uczelnię i rodziny alumnów.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej zostało powołane do istnienia przez biskupa Ignacego Deca w 2004 roku. Uczelnia jest afiliowana do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.