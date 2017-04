Bp Dec ochrzcił jedną dorosłą osobę

Podczas liturgii Wigilii Paschalnej biskup Ignacy Dec, udzielił sakramentu inicjacji chrześcijańskiej jednej osobie dorosłej, która przyjęła chrzest, bierzmowanie i przystąpiła do Pierwszej Komunii św. „Chrzest jest naszym zanurzeniem w śmierć Chrystusa oraz wkroczeniem w nowe życie, które jest zadatkiem życia wiecznego” – mówił w homilii bp Dec.

Nawiązując do fragmentu Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 6,3-4), ordynariusz świdnicki, zwrócił szczególną uwagę, że przez chrzest, mocą Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego staliśmy się kandydatami do życia wiecznego w zmartwychwstaniu i będziemy na zawsze żyć dla Boga. „Takie jest nasze ostateczne powołanie, aby z życia ziemskiego przenieść się do życia wiecznego. To przejście na pewno kiedyś nastąpi. Przeżywamy je na każdym pogrzebie” – tłumaczył kaznodzieja.

Następnie przypominając 105. rocznicę zatonięcia na Atlantyku największego statku pasażerskiego w tamtym czasie, czyli Titanica, do którego doszło 15 kwietnia 1912, bp Dec zwrócił uwagę na ostatnie kazanie, które wygłosił do wiernych na statku ks. Thomas Byles podczas Mszy św. w niedzielę 14 kwietnia 1912 r.

„W kazaniu ksiądz Thomas posłużył się porównaniem, że tak jak potrzebne jest koło ratunkowe w chwili katastrofy, tak potrzebujemy duchowego koła ratunkowego w postaci modlitwy i sakramentów, żeby ratować swoją duszę” – mówił celebrans, dopowiadając: „w różny sposób odchodzą ludzie z tej ziemi. Tydzień temu w pobliskich Świebodzicach przeszło do wieczności 6 osób w znanej nam katastrofie budowlanej. Niech naszym kołem ratunkowym będzie nasza modlitwa i przyjaźń z Jezusem, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Jemu powierzajmy nasze życie tu na ziemi i w wieczności” – zakończył biskup świdnicki.

Wigilię Paschalną rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i paschału. Następnie odśpiewano Orędzie Wielkanocne.

Obrzęd liturgii chrzcielnej rozpoczął śpiew „Litanii do wszystkich świętych”. Podczas liturgii wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia złożone podczas sakramentu chrztu. Następnie biskup Ignacy Dec udzielił sakramentu chrztu i bierzmowania jednej osobie dorosłej.