Bp Dec: Polska nie byłaby taka, jaka jest, gdyby nie było Radia Maryja

„Polska nie byłaby dzisiaj taka, jaka jest, gdyby nie było Radia Maryja i pozostałych dzieł toruńskich, stworzonych przez Ojców Redemptorystów. Media te dzięki służbie prawdzie, dzięki finansowej i ideowej niezależności, pozyskują sobie coraz więcej słuchaczy, telewidzów i innych odbiorców” – powiedział bp Ignacy Dec, który 2 września przewodniczył Mszy św. w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu podczas IX Dziękczynienia w Rodzinie.

W homilii biskup świdnicki zauważył, że żyjemy w czasach agresji słownej, wzmożonej krytyki i powszechnego narzekania. „Najczęściej narzekamy na ludzi, którzy nie tak mówią i nie tak postępują tak, jak my uważamy. Użalamy się na choroby, na różne sprawy, z którymi nam się ciężko żyje. Mamy krytyczne uwagi wobec osób życia publicznego, którzy dbają więcej o interes własny aniżeli o dobro wspólne narodu, czy jakiejś grupy społecznej. Ciągle aktualny jest i widoczny konflikt pokoleń: narzekanie starszych na młodzież i młodzieży na starsze pokolenie. Niekiedy odnosimy wrażenie, jakby w świecie działo się jedynie zło, jakby ludzie już nie byli zdolni do czynienia dobra” – podkreślał celebrans.

Zwrócił uwagę, że warto od czasu do czasu dokładniej się rozejrzeć i dostrzec tyle dobra, które dzieje się wśród i wokół nas.

„Warto zauważać dobro, by nie opuszczał nas optymizm, byśmy też lepiej znali motywy do okazywania wdzięczności Panu Bogu i ludziom, gdyż głoszenie wielkości Boga i dziękowanie Mu należy do istotnych czynności Kościoła” – mówił bp Dec do zgromadzonych na IX Dziękczynieniu w Rodzinie.

Wskazując na motywy dziękczynienia, celebrans zauważył, że jest ich wiele i każdy może mieć swoje.

„Dziękujmy Bogu za Polskę, naszą Ojczyznę, która – jak papież nam przypomniał – wiele wycierpiała, która pod koniec XVIII wieku utraciła niepodległość i znikła z mamy Europy, a po pierwszej wojnie światowej zmartwychwstała, a potem znowu padła ofiarą najeźdźców z Zachodu i Wschodu i pod koniec dwudziestego stulecia wybiła się na niepodległość. Tę ostatnią wolność otrzymaliśmy w darze bez daniny krwi, do której przywykły poprzednie pokolenia Polaków. I choć ta Polska nie spełnia dzisiaj jeszcze wszystkich naszych marzeń, to jednak jest krajem wolnym, krajem naszym, ojczystym domem. Jako nasza matka ma prawo do naszej miłości. Za taką matkę chcemy zawsze dziękować” – zaznaczył celebrans.

Mówiąc o Radiu Maryja oraz dziełach przy nich powstałych, hierarcha zauważył, że na czas budowy nowej, wolnej, katolickiej, demokratycznej i solidarnej Polski dał Pan Bóg wszystkim Polakom szczególny dar, jakim jest Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe.

„Mamy świadomość, jesteśmy przekonani, że Polska nie była by dzisiaj taka, jaka jest, gdyby nie było Radia Maryja, Telewizji Trwam i pozostałych dzieł toruńskich, stworzonych przez ojców redemptorystów. Media te dzięki służbie prawdzie, dzięki finansowej i ideowej niezależności, pozyskują sobie coraz więcej, słuchaczy, telewidzów i innych odbiorców. Najszerszy i największy zasięg i stopień oddziaływania posiada najdłużej działające Radio Maryja i Telewizja Trwam” – podkreślał.

Wskazał, że „z powodu wierności prawdzie i uczciwości były i są te media atakowane i szkalowane ze strony mediów liberalnych, które mając pracowników polskojęzycznych, służą niekiedy interesom obcych państw, szkodzących Polsce i naszym narodowym interesom”.

„Radio Maryja jest wolnym, katolickim głosem w naszych domach. To Radio z nami się modli, to radio nas katechizuje, to Radio ocenia wydarzenia i ludzkie działania z punktu widzenia etyki i moralności katolickiej. To Radio ma mikrofon dla wszystkich, którym droga jest prawda, dobro i inne wartości katolickie i narodowe. To Radio staje się często drogowskazem dla ludzi zagubionych, poszukujących rozwiązań trudnych, życiowych problemów. To Radio informuje nas o działalności Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej, Kościoła Powszechnego i kościołów partykularnych. To Radio udziela porad nie tylko w sprawach duchownych, ale także porad prawnych, lekarskich i innych” – wyliczał bp Dec.

Na zakończenie bp Dec zachęcił do dalszego trwania w modlitwie dziękczynienia, by było ono zadatkiem szczególnego Bożego błogosławieństwa. „Niech nas Pan uzdrowi tutaj, w tej świątyni z trądu duchowego, który – przyznajmy w pokorze – mniej czy więcej wszystkich nas dotyka. Niech i na nas wypełnią się dziś ewangeliczne słowa Tego, przed którym tu jesteśmy: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)” – zakończył biskup świdnicki.