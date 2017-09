Bp Dec: Polska potrzebuje prawnego zabezpieczenia ochrony życia ludzkiego

Polska potrzebuje nie tylko dobrej, silnej gospodarki, zapewnienia bezpieczeństwa, ale prawnego zabezpieczenia ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci – mówił bp Ignacy Dec podczas XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do św. Józefa w Kaliszu.

Tysiące pielgrzymów z całej Polski przybyło w czwartek wieczorem w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, aby modlić się w intencji życia poczętego i rodzin. Temat wrześniowego spotkania brzmiał: „Zróbmy milowy krok ku pełnej ochronie życia człowieka. Potrzebne jest jeszcze raz nasze tak dla życia. Święty Józefie, Twojej opiece zawierzamy życie każdego człowieka”.

Mszy św. przewodniczył bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich. Wraz z nim modlili się: biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk oraz wielu kapłanów.

W homilii celebrans wskazywał, że właśnie w Kaliszu w 1997 r. Jezus Chrystus ustami papieża św. Jana Pawła II upomniał się o Ewangelię Życia, tak dzisiaj poniewieraną i zwalczaną w świece, szczególnie w Europie, a nawet w Polsce.

Biskup przytoczył fragment homilii Jana Pawła II z 4 czerwca 1997 r., w którym ojciec święty podkreślał m.in., że „miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych zasługuje na miano barbarzyńskiej”.

– Te słowa św. Jana Pawła II są lekceważone przez tych, którzy stanowią dziś prawo w cywilizowanych państwach świata. Prawo do aborcji jest dziś zalegalizowane prawie we wszystkich krajach naszego kontynentu, w większości krajów świata, także w katolickiej Polsce, chociaż z dużym ograniczeniem – mówił bp Dec. Zaznaczył, że według najnowszych statystyk każdego roku w skali światowej zabija się ok. 40 mln nienarodzonych dzieci.

Zachęcał do codziennej modlitwy w intencji ochrony życia. – Droga Rodzino Radia Maryja, my też chcemy modlić się w Kaliszu i gdzie indziej, abyśmy nie tylko my, ale także nasi rodacy, synowie i córki naszej ojczystej ziemi, także nasi wybrańcy do parlamentu, abyśmy chcieli podobać się nie ludziom, nie przywódcom Unii Europejskiej, nie tym, którzy niektórych z naszych kupują za pieniądze, za stanowiska pikantne, ale byśmy chcieli podobać się przede wszystkim Bogu, który za wierność Jego prawu, Jego przykazaniom obdarza nas swoim błogosławieństwem – zaznaczył kaznodzieja.

Apelował do katolików, aby w trosce o ochronę poczętego życia zachowali cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do naprawy świata według Bożych przykazań. – Możemy być nieco zmartwieni, bo oto znowu ruszyła kampania „Ratujmy kobiety”. Znowu są zbierane podpisy pod projektem dopuszczającym aborcję do 12 tygodnia ciąży. Inicjatywę wspierają partie lewicowe, wśród których jest także wielu nominalnych obrońców demokracji i obecnej konstytucji. Jakoś im nie przeszkadza, że wszelkie próby liberalizacji aborcji są sprzeczne z polską konstytucją – ubolewał hierarcha.

Wskazywał, że zadania w dziele ochrony życia dzieci poczętych można sprowadzić do trzech najważniejszych: do szczerej i wytrwałej modlitwy, klarownego i prawego słowa oraz dobrego czynu.

Prosił wiernych, aby w roku stulecia objawień fatimskich odmawiali w tej intencji różaniec. – Maryja zawsze prosiła o codzienną modlitwę różańcową. Tę modlitwę różańcową zawsze możemy dopełniać postem, czyli pokutą i jałmużną – powiedział biskup świdnicki.

Zachęcał też katolików do zabierania głosu w sprawach ochrony życia. – Gdy toczą się dyskusje na temat życia, na temat aborcji, zapłodnienia in vitro, czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej, gdy zauważamy, że ktoś promuje zasady laickie, a nie wynikające z prawa Bożego, to nie chowajmy głowy w piasek. Jeżeli wtedy milczymy znaczy to, że aprobujemy kłamstwo, zło. Doczekaliśmy dziś takich czasów, w których już nie tylko trzeba bronić wiary, ale także rozumu – stwierdził celebrans.

Apelował do wiernych, aby poparli projekt „Zatrzymaj aborcję”. – Jest bardzo pożądane, aby w to dzieło poparcia tej tak ważnej inicjatywy poprzez składnie podpisów włączyła się Rodzina Radia Maryja. Spodziewamy się, że nasz obecny parlament na fali „dobrej zmiany”, oprze się propagandzie środowisk proaborcyjnych, protestom feministek, tzw. Komitetowi Obrony Demokracji i presji mediów liberalnych finansowanych w dużej mierze przez wrogów Chrystusa i Kościoła – mówił ordynariusz diecezji świdnickiej.

Przekonywał, że Polska potrzebuje nie tylko dobrej, silnej gospodarki, zapewnienia bezpieczeństwa, ale prawnego zabezpieczenia ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. – Panowie i panie parlamentarzyści, członkowie naszego rządu, wołamy do was z Kalisza, z sanktuarium św. Józefa, obrońcy życia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jeśli staracie się oprzeć wadliwej, zachodniej polityce migracyjnej, jeśli chcecie zregenerować naród i państwo przez wzmocnienie kondycji polskiej rodziny, rozważcie w swoim sumieniu, że wiele ważniejszą sprawą jest prawne zabezpieczenie wszystkim obywatelom, także tym najsłabszym i bezbronnym prawa do życia – wołał kaznodzieja.

Dodał, że prawo do życia jest pierwszym i podstawowym prawem każdego człowieka, z którego wypływają wszystkie inne prawa osoby ludzkiej. – Nie jesteśmy jeszcze potęgą gospodarczą, finansową czy militarną, ale możemy stać się potęgą moralną, państwem dobrego, słusznego, sprawiedliwego prawa, stojącego na straży życia oraz naturalnej i nadprzyrodzonej godności człowieka – podkreślił bp Dec.

Po komunii św. bp Ignacy Dec zawierzył św. Józefowi małżonków, życie nienarodzonych i całe rodziny.

W imieniu biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka słowa wdzięczności wypowiedział bp Łukasz Buzun, który podkreślał, że 8 września w każdej parafii będzie odmówiony akt zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie Kościoła i ojczyzny. Zaznaczył, że ogromną rolę w krzewieniu wiary wśród ludzi odgrywa Telewizja Trwam i Radio Maryja. Prosił też o modlitwę w intencji misjonarzy pracujących w Kazachstanie.

O. Tadeusz Rydzyk przypomniał, że inicjatorem wspólnej comiesięcznej modlitwy u św. Józefa w intencji rodzin i ochrony życia jest pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała.

Przypomniał, że Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie zwracał się do Rodziny Radia Maryja, aby głosiła Ewangelię Życia.

W czasie pielgrzymki w Kaliszu była możliwość składania podpisów pod obywatelskim projektem zakazującym aborcji eugenicznej w ramach inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.