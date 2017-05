Bp Dec: świątynia jest miejscem, gdzie bije żywe serce Boga

„Miejscem przyjmowania prawdy jest świątynia, i to w niej bije żywe serce Boga” – mówił biskup Ignacy Dec. Biskup świdnicki przewodniczył uroczystej Mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu podczas poświęcenia świątyni, gdzie 7 maja świętowano 20-lecie istnienia parafii.

Na rozpoczęcie Eucharystii, po przywitaniu przez wiernych biskupa świdnickiego, ks. kan. Stanisław Wójcik przedstawił historię powstania parafii, wskazując, że 8 maja 1997 r. pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak powołał ją do istnienia.

W homilii bp Dec przypomniał starotestamentalną historię świątyni oraz jej teologię, podkreślając, że „świątynia jest przede wszystkim miejscem gromadzenia się ludzi na modlitwę, na sprawowanie kultu religijnego. Do świątyni przychodzą ludzie, by wspólnie oddawać Bogu chwałę, by składać uwielbienie, dziękczynienie i by nabierać mocy od Boga do życia, do czynienia dobra, do zwyciężania zła dobrem” – wskazywał biskup świdnicki.

Biskup zaapelował, by dzisiejszy człowiek na nowo pokochał Kościół jako wspólnotę, ale i budowlę z żywych kamieni, widzialną, niekiedy piękną architektonicznie. „Odkrywajmy na nowo miłość do Kościoła, jako żywej wspólnoty ludzi wierzących, w której jest i działa sam Chrystus. Nie zapominajmy również o tej świątyni, jako budowli. Kochajmy ten dom ziemski, tę świątynię Bożą” – mówił bp Dec.

Mszę św. koncelebrowało wielu kapłanów, m.in. pierwszy proboszcz parafii pw. św. Wojciecha ks. prał. Marek Babuśka oraz ci, którzy w 20 letniej historii parafii pełnili obowiązki duszpasterskie. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych oraz licznie zgromadzeni wierni.

Jubileusz 20-lecia był okazją, by wyrazić wszystkim parafianom wdzięczność za ich ofiarność i zaangażowanie w budowanie nie tylko widzialnej, ale i duchowej świątyni. Biskup świdnicki przyznał czterem osobom pierścienie św. Stanisława, jako wyróżnienie dla zasłużonych parafian.