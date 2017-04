Bp Dec: zmartwychwstanie przypomina, że ostatnie słowo należy do prawdy, a nie do kłamstwa

Zmartwychwstanie Pańskie przypomina nam, że ostatnie słowo należy do prawdy a nie do kłamstwa. Jakie to ważne, byśmy nie żyli w zakłamaniu, abyśmy brzydzili się wszelkim kłamstwem (…). Kto broni prawdy może być medialnie ukamienowany – podkreślił bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki przewodniczył Mszy św. rezurekcyjnej w katedrze świdnickiej.

W homilii hierarcha mówił o tym: czym jest zmartwychwstanie, jakie są znaki zmartwychwstania oraz co oznacza dla człowieka i świata zmartwychwstanie Chrystusa.

Mówiąc, czym jest zmartwychwstanie, bp Dec stwierdził: „Zmartwychwstanie nie było powrotem do obecnego życia, czyli reanimacja zwłok, wskrzeszenie, tak jak młodzieńca z Nain, córki Jaira czy Łazarza, lecz było wejściem w radykalnie inny wymiar egzystencji. Wskrzeszeni przez Jezusa powrócili do życia doczesnego, do życia przed swoją śmiercią. W przyszłości musieli powtórnie umrzeć. Zmartwychwstanie Jezusa było absolutnie czymś innym, nowym, było to przejście do życia niepodlegającego już władzy śmierci. Zmartwychwstały Pan ukazuje się, jako człowiek podobny do innych ludzi, ale chociaż jest ten sam, co podczas ziemskiego życia, to już nie jest taki sam”.

Wskazując na znaki zmartwychwstania, hierarcha zauważył, że Pusty grób stał się pierwszym chronologicznie znakiem zmartwychwstania, gdyż został już odkryty wczesnym rankiem po szabacie, gdy niewiasty przyszły namaścić martwe ciało Pana Jezusa. „Grób ten do dzisiaj jest pusty i jest nawiedzany przez pielgrzymów z całego świata. Jak dowiedzieliśmy się z mediów, w ostatnich miesiącach został on poddany gruntownej renowacji” – mówił biskup świdnicki.

Następnie mówiąc o najstarszym utrwalonym na piśmie świadectwie o zmartwychwstaniu, ordynariusz świdnicki wskazał na 15. rozdział Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. „Wedle św. Pawła wyznanie wiary w zmartwychwstanie opiera się na dwóch zasadniczych przesłankach. Po pierwsze, że jest zgodne z zapowiedziami Pisma, czyli świętych ksiąg Izraela i po drugie, że opiera się na zgodnym świadectwie uczniów i wyznawców Jezusa” – tłumaczył bp Dec.

Mówiąc o świadectwie czterech Ewangelii biskup świdnicki zwrócił uwagę, że najwięcej relacji o spotkaniach Jezusa zmartwychwstałego z uczniami i niewiastami zawiera Ewangelia św. Jana. „W Ewangelii św. Jana mamy przekazaną m.in. chrystofanię nad Jeziorem Galilejskim, kiedy Chrystus zmartwychwstały spożył z uczniami śniadanie i nadał Piotrowi prymat w kościele, pytając go o miłość” – mówił biskup Ignacy Dec.

W końcowej części homilii celebrans przypomniał, co oznacza dla człowieka i dla świata zmartwychwstanie Chrystusa.

„Zmartwychwstanie Pańskie przypomina nam, że ostatnie słowo należy do prawdy a nie do kłamstwa. Jakie to ważne, byśmy nie żyli w zakłamaniu, abyśmy brzydzili się wszelkim kłamstwem. Dzisiaj za prawdę u nas nie wsadzają do więzień, ale kto broni prawdy, może stracić dobre imię, może stracić miejsce pracy. Kto broni prawdy może być medialnie ukamienowany. Za pieniądze próbowano zniszczyć prawdę o zmartwychwstaniu. Dano żołnierzom strzegącym grobu Chrystusa pieniądze, by szerzyli kłamstwo o wykradnięciu ciała Jezusa z grobu. W kraju, w którym nie ma prawdy, nie ma prawdziwej niepodległości i suwerenności. Nie zgadzajmy się nigdy na życie w kłamstwie. Prawdę poznajmy, prawdę głośmy, prawdy brońmy i prawdy się domagajmy!” – nauczał biskup świdnicki.

Mówił także, iż zmartwychwstanie Pańskie ogłasza nam prawdę o Bogu miłosiernym. „Jezus zmartwychwstały przekazuje uczniom w Wieczerniku dar Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. To miłosierdzie Boże jest zawsze potrzebne światu, także, a może szczególnie dzisiaj, bowiem świat dziś zapomina o swoim Bogu Stworzycielu, o swoim Bogu Zbawicielu i swoim Bogu Uświęcicielu” – mówił bp Dec.

Na zakończenie biskup świdnicki modlił się: „Chryste zmartwychwstały, jesteśmy zgromadzeni tu, w katedrze, w Twoje imię. Nasza dzisiejsza Wielkanoc, to Wielkanoc w roku maryjnym, w roku stulecia objawień Twojej Matki w Fatimie. Chryste Zmartwychwstały, spojrzyj dziś na naszą Ojczyznę, na wszystkich rodaków w kraju i za granicą, spojrzyj na nasze miasto i na naszą diecezję. Za uczniami z Emaus wołamy do Ciebie: ‘Panie, zostań z nami’ – zostań w naszych rodzinach, zostań w naszej Ojczyźnie, zostań w Europie i w świecie. Tak bardzo Cię chcemy mieć wśród nas, bo Ty masz słowa życia wiecznego i tylko Ty masz lek przeciwko śmierci wiecznej” – zakończył.