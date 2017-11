Bp Florczyk: najpiękniejsze fotografie robi się sercem

– Najpiękniejsze fotografie robi się sercem i choć wiele fotografii na nagrobkach wyblakło, nie wyblaknie pamięć o zmarłych, bo te fotografie nosimy w sercach – mówił bp Marian Florczyk podczas Mszy św. na najstarszej kieleckiej nekropolii – Cmentarzu Starym.

W homilii biskup przypomniał sens i tradycję modlitw na cmentarzach. Zaznaczył, że już pierwsi chrześcijanie modlili się na grobach męczenników. Zauważył też, że szczególnie w takim dniu jak dzisiaj, odżywa pamięć i bardzo bliskie stają się nam osoby, nawet te, które odeszły już dawno z naszych domów, rodzin, z kręgu przyjaciół.

– Gdy myślimy o nich z miłością czujemy, że nie wszystko umarło. Ciało pokonała ziemia, ale na ziemi trwa wiara, nadzieja, miłość – mówił bp Florczyk. Przypomniał za św. Pawłem, że „największa jest miłość”, szczególnie ta wobec Boga jest nieśmiertelna, a dzięki niej „osoba, która odeszła jest żywa i niezapomniana”. – Nasz Bóg to Bóg miłości, obdarza nią tych, którzy są przed Jego obliczem – mówił.

Przywołał także osoby zmarłe związane z diecezją m.in. zamordowany w pobliskim lesie żołnierz Szarych Szeregów, 16-letni Wojtek Szczepaniak, męczennik Dachau – rektor seminarium i proboszcz katedry, bł. ks. Józef Pawłowski oraz św. Jana Pawła II. Wspomniał też walczącego w powstaniu styczniowym na kielecczyźnie – św. Brata Alberta.

– To oni, błogosławieni i szczęśliwi, sprawiają, że ziemia staje się piękniejsza i życie nabiera wymiarów piękna – mówił bp Marian Florczyk. – Nie bójmy się miłości, bo miłość prowadzi do świętości – zachęcał. – My, którzy jesteśmy w drodze nie ustawajmy we wpatrywaniu się w świętych i Jezusa, naszego Mistrza – apelował bp Florczyk.

Przyjmuje się, że nekropolia w Kielcach powstała ok. 1801 – 1805, na terenie folwarku biskupiego Psiarnia. Spoczywają tutaj żołnierze napoleońscy, towiańczycy, powstańcy listopadowi i styczniowi, partyzanci, kapłani, zasłużeni obywatele miasta.

Cmentarz Stary w Kielcach to unikat w skali kraju ze względu m.in. na ozdabianie nagrobków kunsztownymi żeliwnymi krzyżami, tablicami, ogrodzeniami, odlewanymi w fabryce w Białogonie oraz nagromadzeniu pomników z piaskowca i cennych marmurów kieleckich, chęcińskich, pińczowskich i in. Na cmentarzu jest także dużo ciekawych kaplic z XIX wieku.