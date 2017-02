Bp Fortuniak do chorych: cierpienie nie jest bez znaczenia

Chorzy i cierpiący szukali u Pana Jezusa ratunku, a On niektórych uzdrowił, innych umocnił duchowo, pokazując im, że to, co przeżywają, nie jest bezsensowne i bez znaczenia − powiedział bp senior Zdzisław Fortuniak, zwracając się do chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. W poznańskim kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej przewodniczył on Mszy św., sprawowanej z okazji obchodzonego wczoraj, 11 lutego, XXV Światowego Dnia Chorego.

W świątyni zgromadzili się chorzy i osoby w podeszłym wieku, a także ci, którzy się nimi opiekują, oraz wolontariusze.

W homilii kaznodzieja zaznaczył, że to Chrystus nauczył nas świadczyć dobro cierpiącemu i nauczył świadczyć dobro cierpieniem. Przypominał słowa papieża Franciszka z tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Chorego, że „ludzie chorzy, podobnie jak niepełnosprawni, posiadają swoją niezbywalną godność i misję w życiu i nigdy nie mogą stawać się jedynie przedmiotami”.

Zauważył, że każdy gest miłosierdzia uczyniony choremu i cierpiącemu Chrystus odnosi do siebie.

W procesji z darami przyniesiono m.in. świecę i wodę z sanktuarium z Lourdes, którą przywieźli w ub. roku chorzy uczestniczący w pielgrzymce chorych i niepełnosprawnych do tego miejsca. Organizatorem pielgrzymki była Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Mszę św. zakończyło nabożeństwo eucharystyczne z błogosławieństwem lourdeskim.

Z okazji jubileuszowego Światowego Dnia Chorego w archidiecezji poznańskiej, w piątek, 17 lutego, o godz. 19.00 w gmachu Muzeum Archidiecezjalnego na Ostrowie Tumskim odbędzie się minirecital fortepianowy prof. dr hab. Aldony Kasprzak. Uczestnicy spotkania wysłuchają też wykładu prof. dr. hab. Stanisława Czekalskiego pt. „Historia medycyny a klinika”. Wstęp wolny.

Światowy Dzień Chorego ustanowił papież Jan Paweł II w 1992 roku. Obchodzony jest 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.