Bp Fortuniak: Kościół potrzebuje kapłanów, którzy odkryli prawdziwy skarb

Kościół potrzebuje kapłanów ufnych i pogodnych, którzy odkryli prawdziwy skarb i pragną żarliwie i z radością pomagać innym w poznaniu tego skarbu – mówił biskup senior archidiecezji poznańskiej Zdzisław Fortuniak podczas Mszy św. w IV niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza.

W poznańskiej katedrze zgromadziły się osoby życia konsekrowanego, klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, rodzice alumnów oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego.

W homilii bp Fortuniak zauważył, że odwieczna miłość Boga do człowieka i pragnienie zbawienia całego świata sprawiły, że Pan Jezus powiedział do Apostołów, a przez nich do całego Kościoła: idźcie i głoście. „Jako ochrzczeni i bierzmowani wszyscy jesteśmy współpracownika Pana Jezusa” – zaznaczył kaznodzieja. Przypomniał, że uczeń nie otrzymuje daru Bożej miłości dla siebie, a w misji Kościoła specjalne miejsce przypada kapłanom i tym, którzy przygotowują się do kapłańskiej służby.

Podkreślił, że ci, którzy uczestniczą w pasterskiej posłudze Jezusa, Dobrego Pasterza, powinni odznaczać się pokorą, a w modlitwie prosić o wytrwałość i siły do wyznaczonej im przez Syna Bożego posługi.

Nawiązując do obchodzonej dziś w Kościele Niedzieli Dobrego Pasterza, przypomniał, że w ustach Jezusa słowo „pasterz” przyjmuje wyraziste znaczenie oraz funkcję symbolu streszczającego Jego posłannictwo i dzieło odkupienia. On jest dobrym pasterzem nie tylko Izraelitów, ale wszystkich ludzi.

„Dobry pasterz woła owce po imieniu, a mówić komuś po imieniu to dawać świadectwo bliskości, przyjaźni. Świadectwem, jak bardzo poważnie Pan Jezus traktuje swoje powołanie, jest ofiara, jaką składa za swoje owce” – podkreślił biskup senior.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania ustanowił w 1964 roku bł. papież Paweł VI. Ustanowienie święta w okresie wielkanocnym było odpowiedzią papieża na pogłębiający się wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z przejawów był spadek powołań męskich i żeńskich.