Bp Greger: Fatima to początek szczególnego dialogu nieba z ziemią

Wydarzenia fatimskie to nie żadna religijna sielanka, ale początek nowego, kolejnego, szczególnego dialogu nieba z ziemią – podkreślił bp Piotr Greger, który w niedzielę,14 maja, przewodniczył sumie odpustowej w kościele pw. MB Fatimskiej w Bielsku-Białej. Duchowny zaznaczył, że orędzie fatimskie miało przypomnieć fundamentalną prawdę o Bożej miłości, „bez której trudno wyobrazić sobie ludzkie życie”.

W homilii biskup zwrócił uwagę, że Kościół uczy, że tajemnica człowieka wyjaśnia się w pełni dopiero w świetle misterium Syna Bożego, Słowa Wcielonego. „I właśnie w tej sprawie, w sprawie objawienia człowiekowi prawdy o nim samym, była Maryja Dziewica i Matka obecna w Nazarecie podczas Zwiastowania; w tej samej sprawie była obecna w domu Elżbiety przeżywając czas Nawiedzenia; w sprawach człowieka była obecna podczas narodzin Syna w Betlejem, następnie na godach weselnych w Kanie Galilejskiej, a później w Jerozolimie, na Golgocie i w Wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego” – przypomniał, przybliżając także znane maryjne objawienia prywatne: w alpejskich szczytach La Salette (1846), w lourdskich grotach masabielskich (1858) oraz w Gietrzwałdzie na Warmii (1877).

„W tej samej sprawie przyszła u schyłku drugiej dekady XX stulecia do Fatimy, kiedy z oparów śmierci i nienawiści pierwszej wojny światowej zaczął się nieśmiało zarysowywać ówczesny kształt Europy, w której na nowo rodziła się nasza polska tożsamość” – dodał kaznodzieja.

Duchowny wskazał, że „Fatima jest ponownym przypomnieniem potęgi Bożej miłości podyktowanej pragnieniem odkupienia człowieka”.

„Tajemnica fatimska to nie jest zagadka czy rebus do rozwiązania, zawiera pewien margines niedopowiedzenia, niczego nie rozstrzyga ani nie rozwiązuje do końca. Wobec każdej tajemnicy trzeba ogromnego taktu, wyczucia i należnej pokory” – wyjaśnił, wskazując za Benedyktem XVI, że Fatima to wciąż trwające wezwanie, które nie przestało być profetycznym znakiem dla świata.

„Wydarzenia fatimskie to nie żadna wiejska idylla czy religijna sielanka, ale odpowiedź nieba na aktualny stan rzeczy. To początek nowego, kolejnego, szczególnego dialogu nieba z ziemią, Boga z człowiekiem odkupionym i powołanym do zbawienia” – powiedział biskup i przypomniał, że orędzie fatimskie jest między innymi wezwaniem do pokuty i nawrócenia.

„Wszyscy, którzy lekceważą konieczność podejmowania pokuty, postu, ludzie żyjący z dala od zagadnień będących treścią nauczania i pasterskiej troski Kościoła, ludzie niedostrzegający potrzeby wynagradzania Panu Bogu za popełnione zniewagi, niezwykle trudno odnajdują się w klimatach Fatimy” – dodał i przypomniał, że człowiek otwarty na Boga, pragnie, aby On „z doświadczenia ludzkiego zła, niepowodzeń czy porażki mógł wydobyć dobro”.

Po liturgii wokół świątyni przeszła procesja eucharystyczna. Biskup poświęcił także pamiątkową tablicę dedykowaną budowniczym i fundatorom kościoła i cmentarza parafialnego.