Bp Greger: Polacy powinni podejmować codzienny trud budowania dobra wspólnego

Trzeba, aby jak najwięcej rodaków podejmowało codzienny trud budowania dobra wspólnego, jakim jest Ojczyzna – podkreślił bp Piotr Greger, który przewodniczył 3 maja w bielskiej katedrze uroczystej Mszy św. za ojczyznę. W modlitwie w katedrze św. Mikołaja uczestniczyli też przedstawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP.

Bp Greger zaznaczył w homilii, że przesłanie dzisiejszej uroczystości ma dwa wymiary, które wzajemnie się przenikają. Podkreślił, że jeden sięga swoimi korzeniami Konstytucji ogłoszonej 3 maja 1791 r., a drugi ma swoje źródło w dwudziestym stuleciu, kiedy dwa lata po wydarzeniach określanych mianem „Cudu nad Wisłą, polscy biskupi uzyskali od papieża Piusa XI pozwolenie na oddawanie w tym dniu czci Maryi w tytule Królowa Polski.

„W duchu tego wzajemnego przenikania należy czytać oraz interpretować nowy dokument Konferencji Episkopatu Polski poświęcony kwestii chrześcijańskiego kształtu patriotyzmu, który został ogłoszony przed pięcioma dniami. W sposób bardzo głęboki te dwa wymiary dzisiejszego świętowania – narodowy i religijny – łączą w sobie dzisiejsze czytania, które ukazują potęgę zmagania się dobra ze złem” – wyjaśnił.

Biskup przypomniał także, że chociaż religia i państwo służą człowiekowi, to jednak stawiane im zadania nie są tożsame. „Kościół służy sprawie zbawienia człowieka, ale droga do wieczności prowadzi przez doczesność. Dlatego troszczy się on także o kształt życia człowieka na ziemi, wskazując wartości, o których nie można zapomnieć. Kościół nie narzuca władzy państwowej swoich praw. Zaś państwo, na drodze między innymi egzekwowania obowiązującego prawa, odpowiada bezpośrednio za stworzenie takich warunków, aby każdy człowiek mógł jak najlepiej wypełnić swoje powołanie” – stwierdził, wskazując, że wśród ludzi sprawujących władzę świecką, a także w gronie duchownych, mogą pojawić się braki oraz nadużycia w obszarze prowadzonego dialogu czy budowania wzajemnych relacji.

„Takie zachowania należy zdecydowanie piętnować, bo one nie przynoszą człowiekowi żadnego pożytku” – dodał, zaznaczając, że mimo tego państwo i Kościół powinny się wzajemnie uzupełniać, wspierać, pomagać, mając zawsze przed oczyma konkretnego człowieka.

Biskup podkreślił, że odpowiedzialne myślenie o Polsce, „wyrażane w podejmowaniu działań mających na celu dobro Ojczyzny, można najgłębiej odczytać oczyma chrześcijańskiej wiary”.

„Imperatyw wiary wyrastający z Ewangelii ma charakter szczególny. Pozwala na harmonijne łączenie uniwersalnego wymiaru Kościoła katolickiego z prawdą o tym, że chrześcijaństwo obecne jest w dziejach poszczególnych narodów. Historia Polski jest świadectwem dokonującej się przez wieki inkulturacji Ewangelii w życiu naszych rodaków. Dzisiaj, kiedy ta tożsamość bywa z różnych stron zagrożona, staje się przedmiotem kpiny, żartów czy wyszydzania tego, co w naszym narodzie jest naznaczone pierwiastkiem chrześcijańskim, potrzeba nam szczególnych świadków tej polskości, która ma swoje najgłębsze oblicze w orędziu Dobrej Nowiny” – powiedział bp Greger.

Zdaniem biskupa, trzeba, aby jak najwięcej rodaków podejmowało codzienny trud budowania dobra wspólnego, jakim jest Ojczyzna. „Nie mamy innej Polski, na dziś mamy taką Polskę jaka jest, i od nas zależy, czy potrafimy przezwyciężyć to, co ją pomniejsza w naszych oczach, czy zdołamy sprostać wyzwaniom, które przynosi szara codzienność. To od nas zależy – w zdecydowanym stopniu – jaka będzie Polska w swojej bliższej i dalszej przyszłości” – zaznaczył.

„Przyszłość Polski w ogromnej mierze zależy od drogi, jaką będą podążać ludzie wierzący. To jest konsekwencja faktu, że współczesny człowiek coraz bardziej staje się nieufny wobec programów społecznych i ekonomicznych, naznaczonych koniunkturalizmem i pewnym rodzajem gry, w której zasady moralne przestały obowiązywać” – dodał i podkreślił, że moralne przesłanie Kościoła „wskazujące na niezmienne wartości i zasady, jest wręcz niezbędne dla przyszłości naszej Ojczyzny oraz Polaków żyjących w kraju i poza jego granicami”.

W modlitwie w bielskiej katedrze wziął udział także biskup senior diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Paweł Anweiler.

W świątyni obecni byli przedstawiciele parlamentu RP, władz samorządowych, miejskich i gminnych oraz reprezentanci wojska, policji, straży pożarnej, licznych organizacji kościelnych i świeckich. Odbyła się defilada Kompanii Honorowej 18. Batalionu Powietrznodesantowego. Złożono kwiaty przy pomniku Konfederatów Barskich.