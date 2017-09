Bp Greger: warto odkryć macierzyński rys Kościoła!

„Kościół odarty z macierzyństwa ulega procesowi degradacji, zatraca własną tożsamość, nie jest już wspólnotą wiary, ale instytucją działającą mechanizmami korporacji” – zaapelował w hałcnowskiej bazylice bp Piotr Greger. Duchowny przewodniczył 8 września w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Mszy św. dla uczestników VIII Diecezjalnej Pielgrzymki Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek rolniczych. Podczas liturgii w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny bp Greger odnowił Akt poświęcenia ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi.

Nawiązując do ewangelicznej sceny, gdy Józef we śnie otrzymuje wskazówkę, by przyjął do siebie swoją małżonkę Marię, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej odwołał się jednocześnie do opisu stworzenia człowieka i pogrążonego we śnie Adama, do którego Bóg – po wybudzeniu – przyprowadził kobietę.

„Adam i Józef – w tym zachodzi doskonała zbieżność – aby przyjąć do siebie swoje żony, muszą ‘przejść’ przez sen; nie dlatego, że uwielbiali spać, ale dlatego, że sen na kartach Biblii jest stanem, a niekiedy nawet synonimem śmierci” – wyjaśnił.

„W Józefie – na progu jego życia małżeńskiego – musi wiele umrzeć, aby był dyspozycyjny do przyjęcia swojej małżonki. Zapewne Józef niemal wszystko inaczej sobie wyobrażał. Bez tej umiejętności umierania, nie przyjmie do siebie Maryi z całym bogactwem Jej życia, z Jej poczętą tajemnicą będącą owocem podjętej w Nazarecie decyzji, którą przecież z Józefem nie konsultowała” – dodał hierarcha.

Według kaznodziei, człowiek zainteresowany Chrystusem, potrzebuje znaleźć swoje miejsce „w łonie Kościoła, które go będzie chronić, nosić i dokarmiać”. „Każdy odpowiedzialny uczeń Chrystusa potrzebuje odkryć jego rys macierzyński. W tym zadaniu z pomocą przychodzi Maryja, która pomaga zrozumieć Kościół” – zapewnił.

Duchowny zaznaczył, że Kościół jest miejscem i przestrzenią, gdzie nieustannie realizuje się macierzyństwo matki Chrystusa. „Kościół odarty z macierzyństwa ulega procesowi degradacji, zatraca własną tożsamość, nie jest już wspólnotą wiary, ale instytucją działającą mechanizmami korporacji” – przestrzegł i zaapelował, by od Maryi uczyć się odwagi bycia człowiekiem Kościoła. „Uczmy się na wzór Tej, która nie zwątpiła, ale bezgranicznie zaufała i ukazała siłę swojej wiary. Po to są – między innymi – Jej narodziny i nasze świętowanie tego wydarzenia. W tajemnicy całego Jej życia, Maryja uczy nas trudnej sztuki trwania w jedności z Jezusem, pokazuje jak trwać, aby wytrwać” – dodał.

W modlitwie udział wzięły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych oraz przedstawiciele Kółek Rolniczych. Pielgrzymka rozpoczęła się odmówieniem tajemnic radosnych Różańca, a zakończyła Koronką do Bożego Miłosierdzia, wspólną modlitwą Anioł Pański i odśpiewaniem pieśni. Podczas ofiarowania panie przyniosły do stóp ołtarza swoje domowe wypieki.

Liturgię uświetniły pieśni w wykonaniu chóru KGW Dankowice.