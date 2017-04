Bp Guzdek w katedrze polowej: troską Boga jest każdy człowiek

– Troską Boga jest każdy człowiek – jego życie doczesne, zbawienie i zmartwychwstanie – powiedział podczas Liturgii Męki Pańskiej w katedrze polowej bp Józef Guzdek. Żołnierze, funkcjonariusze, pracownicy wojska, kombatanci i harcerze wzięli udział w nabożeństwie, podczas którego adorowali krzyż wniesiony do katedry polowej w asyście żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i Batalionu Reprezentacyjnego.

Po Komunii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy Katyńskiej, gdzie został urządzony Grób Pański.

Opis Męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana odśpiewali artyści Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Liturgia była transmitowana przez Radio Maryja.

W homilii bp Guzdek powiedział, że całe nauczanie Chrystusa było ukazywaniem granicy pomiędzy dobrem i złem, apelem o zachowanie zasad Dekalogu oraz objaśnianiem przykazania miłości Boga i bliźniego. – Jezus uczył jak należy żyć, aby osiągnąć życie wieczne. Mówiąc o sobie: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”, w przypowieściach odsłaniał prawdę o nieograniczonej miłości Boga do człowieka. Pragnął, aby wszyscy uwierzyli, że troską Boga jest człowiek! – przekonywał biskup polowy.

Podkreślił, że dziś do adoracji krzyża zaproszeni są wszyscy ludzie. Wymienił m.in. żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych, „którzy ofiarnie służą sprawie pokoju i bezpieczeństwa, gotowi nawet oddać swoje życie, a jednocześnie potrafią w chwilach próby, podobnie jak Jezus – «dać świadectwo prawdzie»”.

– Gdy naruszana jest ich godność, poczucie odpowiedzialności, honor i prawe sumienie nie pozwalają im milczeć. W godzinach sądu i oskarżania Jezusa milczał długo, ale do czasu! Gdy Jego godność została naruszona przez to, że jeden ze sług arcykapłana „spoliczkował” Go, wówczas oświadczył: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?” (J 18,23) – powiedział.

Biskup podkreślił, że troską Boga jest człowiek – jego życie doczesne, zbawienie i zmartwychwstanie. – A siłą królestwa Jezusa jest miłość. Podejdźcie więc wszyscy, którzy czujecie się słabi, którzy czujecie się niegodni, którym trudno jest przebaczyć… Podejdźcie wszyscy, którzy roztrwoniliście dary Boże, którzy zdradziliście Jezusową miłość, którzy zapomnieliście o Jego miłosierdziu. Podejdźcie samotni, chorzy i cierpiący.… To na Was Jezus czeka dziś najbardziej! To dla Was Jego męka i śmierć. To dla Was nadzieja Jego zmartwychwstania! – przekonywał bp Guzdek.

Po homilii rozpoczęła się adoracja krzyża, centralna część wielkopiątkowej liturgii. Krzyż wnieśli przed ołtarz katedry żołnierze Żandarmerii Wojskowej w asyście żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Po Komunii monstrancja z Najświętszym Sakramentem została w asyście wojskowej przeniesiona do Kaplicy Katyńskiej, gdzie znajduje się Grób Pański. W otoczeniu tabliczek z nazwiskami ofiar zbrodni katyńskiej, na posadzce została usypana z piasku prosta, żołnierska mogiła. Na niej spoczywa figura umęczonego Chrystusa.

W centralnym miejscu na ołtarzu, pośród kwiatów, została umieszczona monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Wartę przy Grobie Pańskim pełnią żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego oraz w sposób symboliczny zamordowani w Katyniu i innych miejscach na Wschodzie oficerowie Wojska Polskiego.

Po zakończonej liturgii wierni przeszli pod kościół św. Anny, skąd o godzinie 20.00 wyruszyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami Warszawy. W tym nabożeństwie uczestniczyli m.in. żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej i studenci.