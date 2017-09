Bp Guzdek: warunkiem pokoju w Europie i na świecie jest pokój w sercu każdego człowieka

– Warunkiem pokoju w Europie i na świecie jest pokój w sercu każdego człowieka. Budujmy więc przyszłość na fundamencie wiary w Boga i ewangelicznych wartości – zachęcał podczas Mszy św. w katedrze polowej bp polowy Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy przewodniczył Eucharystii w intencji obrońców Ojczyzny w 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego.

Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Wojska Polskiego i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Biskup powitał zebranych w katedrze kombatantów i weteranów II wojny światowej oraz zaprosił do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny przybyłych gości.

W homilii przypomniał, że fundament cywilizacji europejskiej stanowiły grecka mądrość, starotestamentalny dekalog, chrześcijańska zasada miłości Boga i bliźniego oraz prawo rzymskie, „porządkujące życie osobiste, rodzinne i społeczne”. – Początek XX wieku był szczególnie tragiczny dla naszego kontynentu. Dziś, kiedy wspominamy 78. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, przypominamy sobie to, co stało się u naszych zachodnich sąsiadów. Kiedy do władzy doszli narodowi socjaliści na czele z Hitlerem, rozpoczęli demontaż fundamentu zbudowanego z tradycyjnych, chrześcijańskich wartości – powiedział.

Ordynariusz wojskowy przypomniał, że „klasykiem przewrotnej, pełnej pychy myśli był niemiecki filozof Fryderyk Nitzche, który ogłosił śmierć Boga”. – Odrzucona została prawda o tym, że życie każdego człowieka i jego godność są święte, nienaruszalne. Prawo miłości zostało zastąpione pragnieniem zwyciężania i chęcią posiadania siły zdolnej łamać wszelkie przeszkody – powiedział.

Biskup polowy podkreślił, że miłość do Ojczyzny nie pozwoliła Polakom pójść na kompromis i zaakceptować warunków niegodnych wolnego narodu. – Dziś w wielu miejscach uświęconych krwią ofiar tamtej zbrodniczej napaści złożymy kwiaty i zapalimy znicze. Zaś w wielu świątyniach będziemy się modlić za poległych i zmarłych – powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka te gesty nie wystarczą jednak, aby ustrzec się przed niebezpieczeństwem ponownego konfliktu. – Dziś trzeba zrobić krok w kierunku zrozumienia dlaczego „to” się wydarzyło; dlaczego do „tego” doszło? Należy także dziś zapytać o jakość naszego chrześcijaństwa; o naszą wierność ewangelicznym zasadom – powiedział.

Wskazał na jedną z nich – konieczność pojednania się z bliźnim przed złożeniem ofiary Bogu. – Czy możemy spodziewać się pokoju na świecie skoro we wspólnocie wyznawców Chrystusa, ludzi mówiących tym samym językiem, zrodzonych i wychowanych w tej samej kulturze u mających podobne korzenie jest tak wiele podziałów. Czy możemy domagać się poszanowania przez inne narody, skoro sami nie potrafimy się nawzajem uszanować? – pytał.

Zwracając się do kombatantów podkreślił, że w chwili próby zdali egzamin z wierności i ocalili honor Ojczyzny. – Historia Polski pisana w tamtym czasie krwią nie domaga się żadnej korekty. Ma jedną wersję – prawdziwą! Dlatego z niepokojem patrzymy na poczynania niektórych narodów Europy, których historycy i politycy chcą rozmyć, a nawet zrzucić odpowiedzialność za skutki rozpętanej wojny. Szczególnie bolesne jest świadome zamazywanie różnicy pomiędzy agresorem i ofiarą – powiedział.

Biskup podkreślił, że warunkiem pokoju jest pokój w sercu każdego człowieka. – Istnieje wielka potrzeba przylgnięcia do Boga i praktykowania ewangelicznej zasady: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12). Budujmy więc przyszłość na fundamencie wiary w Boga i ewangelicznych wartości. Służąc Bogu, będziemy zdolni służyć człowiekowi i szanować jego podstawowe prawa; prawo do wolności i osobistej godności – zachęcił.

We Mszy św. uczestniczyli Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP, Anna Maria Anders sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jan Kasprzyk, p.o. kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Michał Dworczyk, sekretarz stanu w MON, parlamentarzyści, harcerze oraz mieszkańcy Warszawy.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Ordynariatu Polowego, ks. kmdr rez. Janusz Bąk, delegat biskupa polowego ds. duszpasterstwa kombatantów, ks. ppłk Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry polowej. W południe z udziałem, m.in. Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbył się apel pamięci z okazji Dnia Weterana. Podczas uroczystości odbyła się zmiana posterunku honorowego, a na płycie pomnika złożone zostały kwiaty.

***

II wojna światowa była największym konflikt zbrojnym w dziejach świata. Rozpoczęła się napaścią Niemiec na Polskę 1 września 1939. Zakończyła się 2 września 1945 roku (w Europie 8 maja 1945). Objęła zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji.

Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 mln ludzi.

Dzień Weterana jest świętem ustanowionym przez Sejm RP obchodzonym od 1997 roku. W tym dniu oddajemy hołd obrońcom Ojczyzny i wspominamy wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.