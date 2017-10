Bp Jamrozek do młodzieży: przekonaniem dawajcie świadectwo wiary

– Jeśli z przekonaniem dacie świadectwo swojej wiary, to będziecie wlewać nadzieję do serc najbardziej poranionych, czy zagubionych – mówił bp Stanisław Jamrozek w bazylice archikatedralnej w Przemyślu podczas obchodów XVIII Dnia Papieskiego.

Na początku kazania bp Jamrozek nawiązał do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego: „Idźmy naprzód z nadzieją”. – Idźmy, bo Pan Bóg nas wybrał, powołał i chce, żebyśmy tę nadzieję nieśli światu, któremu często jej brakuje. Nadzieja to jest przekonanie, że jesteśmy w rękach Pana Boga, że wszystko, co się przytrafi jest zapisane w Jego sercu i że Pan będzie nam w tej drodze towarzyszył – mówił.

Kaznodzieja podkreślił, że Kościół żywi nadzieję, iż młodzi staną się jego radością i będą wnosić nowe owoce w jego życie. – Idźcie, by mówić innym: Pan Bóg jest także z tobą. Czasami ludzie o tym zapominają, ale jeśli z przekonaniem dacie świadectwo swojej wiary i podzielicie się doświadczeniem Bożej bliskości, to będziecie wlewać nadzieję do serc najbardziej poranionych, czy zagubionych – powiedział.

Hierarcha zauważył, że często lękamy się o swoją przyszłość, ale należy zaufać Bogu i powierzyć mu swoją drogę.

– Kiedy Pan posyła nas do konkretnych zadań to mówi: nie bój się, ufaj mi bo ja postawie przy tobie ludzi, którzy będą cię wspierali w twojej misji, w twoich zadaniach, które masz do zrealizowania – zapewnił.

– Pan chce, żebyśmy Mu zaufali, kiedy będą trudności i mocno się chwycili Jego ręki. Zaznaczył, że mamy prawo martwić się problemami, ale gdy będziemy się modlić i dziękować Bogu za jego dary, to nas upewni, że On jest z nami – dodał kaznodzieja.

Na zakończenie liturgii młodzież z wszystkich dekanatów przyjęła w obrzędzie przekazania światła zapalone świece, jako symbol posłania do pracy formacyjnej. Natomiast młodzież z Radymna przyjęła krzyż Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w tym mieście w przyszłoroczną Niedzielę Palmową.

Coroczna pielgrzymka młodzieży, odbywająca się w Dzień Papieski, rozpoczęła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego jako inauguracja przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Po Mszy św. przygotowano agapę na placu Niepodległości przy pomniku św. Jana Pawła II. Zebrani wysłuchali przesłania tegorocznego Dnia Papieskiego oraz odśpiewali „Barkę”.

