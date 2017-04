Bp Jan Tyrawa do kapłanów: nie chodzi wyłącznie o cytowanie Ewangelii

Nie chodzi tylko i wyłącznie o cytowanie Ewangelii, oficjalnych dokumentów Kościoła – mówił do kapłanów zgromadzonych w bydgoskiej katedrze biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który przewodniczył Mszy Krzyżma św. W uroczystościach uczestniczył abp Jan Romeo Pawłowski, delegat Ojca Świętego do spraw przedstawicielstw papieskich.

Pasterz diecezji nawiązał także do Wielkiego Czwartku, który jest pamiątką ustanowienia sakramentu kapłaństwa i eucharystii. W czasie homilii biskup ordynariusz Jan Tyrawa odwołał się do listu, jaki Episkopat Polski skierował z okazji tego szczególnego dnia do wszystkich kapłanów. Jego myślą przewodnią stały się słowa „Idźcie i głoście”.

– Co to znaczy głosić? Nie chodzi tylko i wyłącznie o cytowanie Ewangelii, oficjalnych dokumentów Kościoła. Głoszenie polega na tym, by pokazać pewną korespondencję między prawdą Ewangelii, prawdą przesłania Kościoła, a tą biedą, tym złem, tymi problemami, które dziś gnębią naszych wiernych i nas samych. Chodzi o ukazanie tej prawdy, która powinna stać się receptą, lekarstwem na wszystkie choroby ducha – mówił.

Jak podkreślił dalej pasterz – to w tym wypełnia się oraz realizuje misja Kościoła i jego kapłanów. – Dopiero wówczas jesteśmy zdolni zrozumieć przypowieść o siewcy. To, że niektóre z ziaren w ogóle nie mają szans jakiegokolwiek wzrostu, że inne nie mają warunków owocowania, a jeszcze inne przynoszą różnoraki plon. I to czasami może zniechęcać, podcinać skrzydła. Zwłaszcza tym, którzy uwierzyli, że głoszone słowo jest ich słowem – dodał.

Ordynariusz poprosił także księży, aby odnawiali swoją miłość, radość i nadzieję oraz ten pierwszy zapał, który towarzyszył im u początku kapłańskiej drogi.

W czasie uroczystej liturgii biskup dokonał konsekracji krzyżma świętego, a także poświęcenia olejów chorych i katechumenów. Na zakończenie biskup ordynariusz wręczył nominacje nowym kanonikom. W skład Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej zostali powołani kanonicy gremialni: ks. Mirosław Goślinowski, ks. Tadeusz Putz oraz kanonicy honorowi: ks. Wojciech Cierniak, ks. Jarosław Kubiak oraz ks. Grzegorz Roman.