Bp Jan Tyrawa: módlmy się, aby prawda i dobro w tym świecie zatryumfowały

– Módlmy się, aby prawda i dobro w tym świecie zatryumfowały – powiedział bp Jan Tyrawa. Ordynariusz diecezji przewodniczył Mszy św. w Środę Popielcową w bydgoskiej katedrze.

Swoją homilię bp Jan Tyrawa rozpoczął od wskazania słowa, które jest dzisiaj najbardziej popularne. Okazuje się, że jest nim „wolność”. – To właśnie w imię wolności jakiekolwiek upomnienie czy ocena postępowania są nie na miejscu. Jesteśmy bowiem wolni i mamy być wolni. I to w imię wolności słowa dochodzi dzisiaj do skandalicznych aktów w sztuce, filmie, reklamie – mówił.

Biskup ordynariusz powołał się na słowa św. Pawła, że „ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Prosił jednocześnie, byśmy uświadomili sobie, że nasza wolność realizuje się w przestrzeni, która nie jest pusta. – W tej przestrzeni jest nam coś dane i to w sposób niezależny od nas, który trzeba nam uznać. Tym, co jest nam dane, jest pewne rozróżnienie między dobrem a złem. To nie człowiek wymyślił dobro i zło, aby mógł je w taki czy inny sposób unicestwić. Największym problemem jest to, aby tę rzeczywistość, która jest człowiekowi dana, uznać w sobie. Tylko wówczas jesteśmy w stanie przyjąć pewne wskazania, pouczenia odnośnie naszego działania i postępowania – dodał duchowny.

Celebrans stwierdził, że właśnie po to jest nam dany Wielki Post i Środa Popielcowa z symbolicznym gestem posypania naszych głów popiołem, abyśmy uznali, że dobro i zło tkwią przede wszystkim w nas. – To w nas toczy się bój o to, czego ma być więcej, dobra czy zła. Stąd wezwanie do pokuty, modlitwy, gestów miłości – wskazał.