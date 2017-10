Bp Jan Tyrawa: nie stawiamy pytań o ostateczne dobro, któremu ma służyć prawo

– Nie można postawić pytania o ostateczne dobro, któremu prawo ma służyć. Są tylko pytania o procedury, o to czy zostały zachowane – mówił z okazji obchodów święta Krajowej Administracji Skarbowej bp Jan Tyrawa w Bydgoszczu. W katedrze modlili się pracownicy mundurowi, cywilni, przedstawiciele władz i zaproszeni goście.

Ordynariusz diecezji nawiązał m.in. do przemówienia papieża Benedykta XVI, które ojciec święty wygłosił w 2011 roku w niemieckim Bundestagu. Refleksja ta dotyczyła podstaw prawa. – Papież poruszył wówczas problem filozofii prawa, to, w jaki sposób było ono tworzone w Europie. Na czym ta filozofia polegała? – pytał biskup.

– Specjaliści i profesjonaliści, jakimi wówczas byli filozofowie, a później teologowie, tworzyli prawo, którego źródłem była rzeczywistość i natura. To refleksja nad prawem natury była ostatecznym źródłem tworzenia prawa – zauważył. Zachęcił do szukania odpowiedzi na pytanie czym są natura i rzeczywistość w encyklice św. Jana Pawła II „Fides et ratio”.

Bp Tyrawa nawiązał także do poczucia sprawiedliwości, czyli rozróżniania między dobrem a złem, które zostało dane człowiekowi. – Z tego ma być wyczytywane prawo, którym człowiek ma się kierować. To ma być fundament prawa – powiedział. Zaraz potem zauważył, że dzisiaj w żadnym państwie europejskim prawo nie jest tworzone w oparciu o prawo naturalne. Podkreślił, że brakuje zasadniczego pytania o dobro. – Dzisiaj na uczelniach, gdzie jest wykładane prawo, nie można postawić pytania o ostateczne dobro, któremu prawo ma służyć. Są tylko pytania o procedury, o to, czy zostały zachowane. Nikt nie ponosi jednocześnie odpowiedzialności za tak tworzone, wykonywane i egzekwowane prawa. Istnieje absolutna dowolność, gdzie niszczy się rozum i logikę, a zatem niszczy się racjonalność – zakończył ordynariusz.

Z okazji wojewódzkich obchodów swojego święta w bydgoskiej katedrze zebrali się przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej. – Jest to nowa jednostka, która powstała z połączenia Służby Celnej, kontroli skarbowej i administracji podatkowej. Zajmujemy się przede wszystkim walką z szarą strefą, nieuczciwą konkurencją, likwidowaniem przestępstw skarbowych. Skarbowcom i celnikom patronuje św. Mateusz, stąd nasze spotkanie w katedrze i prośba o jego wsparcie – powiedział Bartosz Stróżyński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.