Bp Jan Wątroba: Eucharystia jest sakramentem sensu

Eucharystia jest sakramentem sensu – mówił biskup rzeszowski Jan Wątroba podczas Mszy św. na Placu Farnym w Rzeszowie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Po Mszy św. kilka tysięcy osób przeszło w procesji eucharystycznej ulicami śródmieścia.

Biskup rzeszowski Jan Wątroba przewodniczył dziś Mszy św. przed kościołem farnym w Rzeszowie. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: bp Kazimierz Górny, siedmiu neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 3 czerwca br., a także proboszczowie rzeszowskich parafii i duchowni pracownicy różnych instytucji diecezjalnych. Na Mszy św. byli obecni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe, nauczyciele i uczniowie, liczne poczty sztandarowe, stowarzyszenia, bractwa i organizacje.

W homilii ordynariusz rzeszowski nawiązał do treści refrenu psalmu śpiewanego podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa: „Kościele święty, chwal swojego Pana”. Zwracając uwagę, że jedną z form uwielbienia Boga jest udział w procesji, zachęcał do jej duchowego przeżywania: „Trzeba zadbać, aby nasz udział w procesji nie był tylko czymś zewnętrznym, wydarzeniem obrzędowym i folklorystycznym albo wspomnieniem z dzieciństwa. Tylko w perspektywie wiary procesja ma sens” – podkreślił. Mówiąc o nauce, jaka wiąże się z udziałem w procesji eucharystycznej, Homilista wymienił pięć wartości: podążanie za Jezusem Chrystusem, które uczy odpowiedniej hierarchii wartości; ukazywanie światu Boga, które uczy dawania świadectwa o wierze; uświęcanie świata, które uczy, że świat i człowiek mają sens; podkreślenie wymiaru pielgrzymkowego, które uczy, że jesteśmy na ziemi tylko gośćmi, a naszym celem jest wspólnota z Bogiem w niebie; i po piąte, że nie jesteśmy w drodze sami, ale idziemy z braćmi i siostrami, co uczy współczucia, solidarności i służby.

Mówiąc o uświęceniu świata, jakie wiąże się z procesją Eucharystyczną, bp Wątroba przywołał słowa Jana Pawła II przed Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu: „Eucharystia jest związana z ziemią. Wnosimy w nią za każdym razem chleb i wino jako symbol wszystkich darów ziemi — darów Stwórcy, oraz owoc pracy człowieka”. Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej podkreślił, że dzięki Eucharystii, to co wiąże się z ziemią i życiem człowieka, nabiera sensu, a sama Eucharystia, jako sakrament sensu, pomaga odbudować ideały i nadaje ludzkiemu życiu sens.

Na zakończenie biskup Jan raz jeszcze przywołał refren psalmu, odnosząc jego treść do diecezji rzeszowskiej: „Kościele rzeszowski, chwal swojego Pana”. Nawiązując do srebrnego jubileuszu diecezji rzeszowskiej dziękował Panu Bogu za liczne dary, m.in. za rodziny, małżeństwa, duchownych, osoby konsekrowane, samotnych, chorych i cierpiących.

Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna. Wyjątkowo, ze względu na przebudowę ulicy 3 Maja, wierni z Placu Farnego wyruszyli w kierunku ulicy S. Moniuszki. Najświętszy Sakrament nieśli na zmianę księża neoprezbiterzy.

Pierwszy ołtarz zbudowano tuż przy pomniku Żołnierzy Wyklętych obok Ronda Żołnierzy Wyklętych. Ołtarz przygotowała parafia św. Krzyża, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz rzemieślnicy. Ołtarz nawiązywał do postaci św. Brata Alberta. W środku umieszczono obraz „Ecce Homo”, a po bokach tablice ze słowami św. Brata Alberta na temat Eucharystii i służbie Jezusowi Chrystusowi w ubogich. Po modlitwie przy pierwszej stacji młodzież z Szkolnych Kół Caritas zabrała część chlebów znajdujących się przy ołtarzu i dalej niosła w procesji.

Ołtarz przy ul. L. Lisa-Kuli, obok skweru ks. Walentego Bala, przygotowali żołnierze i policjanci. Pod dużym napisem: „Bóg, Honor, Ojczyzna” umieszczono cztery fotografie przedstawiające Żołnierzy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Trzeci ołtarz w tym roku zbudowano przed Rondem Pakosława, tuż obok budynku byłych Rzeszowskich Zakładów Graficznych. Ołtarz przygotowała Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz Służba Więzienna i duszpasterstwo więzienne. Tłem ołtarza były dwa, zwrócone tyłem do siebie, wozy strażackie. Nad ołtarzem umieszczono dwie drabiny, a pod nimi czerwony krzyż.

Ostatni ołtarz przygotowali wierni i duszpasterze z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. W jego centrum była figura Pani Rzeszowa i św. Franciszka. Po śpiewie „Ciebie Boga wysławiamy” Biskup Rzeszowski podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, uwielbienie Pana Boga i publiczne świadectwo wiary. Pobłogosławił też chleby, którymi zebrani podzieli się ze sobą. Na zakończenie specjalne zaproszenie na koncert „Jednego Serca Jednego Ducha” skierował Jan Budziaszek – pomysłodawca koncertu. Z kolei ks. Piotr Gnat – dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Rzeszowie, zaprosił do udziału w Finale Festiwalu Wiary.