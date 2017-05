Bp Janiak: bądźmy darem dla innych

Chciejmy, aby naszą postawą przez dobroć, uśmiech, życzliwość pomagać innym, którym żyje się trudniej – mówił biskup kaliski Edward Janiak, który w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice przewodniczył Mszy św. kończącej obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

W homilii biskup kaliski wskazał, że początki obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego związane były z pielgrzymkami księży, byłych więźniów obozów koncentracyjnych do św. Józefa w Kaliszu, którzy dziękowali mu za ocalenie. – Przez lata swoich pielgrzymek do Kalisza księża uczyli też, co znaczy Caritas, czyli miłość braterska, do której wzywa nas Chrystus – powiedział celebrans.

Zaznaczył, że ocalonym kapłanom zależało, aby w kaliskiej bazylice u stóp św. Józefa ogłoszonego przez 1870 r. przez papieża Piusa IX patronem Kościoła Powszechnego, zanoszona była modlitwa prowadząca do pogłębionej refleksji nad tajemnicą każdego przejawu męczeństwa osób duchownych. – Zależało im też na tym, aby z tego miejsca przypominano światu o tym, jak oni sami w walce ze złem, nieustannie odnajdowali źródło mocy, jaką daje wiara w Boga, za którym postanowili iść przyjmując święcenia kapłańskie – podkreślił kaznodzieja.

Przypomniał, że po zakończeniu II wojny światowej w Kaliszu przy ul. Kościuszki przez kilka lat działał sierociniec dla 13 chłopców utrzymywany ze środków pochodzących z dobrowolnych składek wpłacanych przez księży dachauowczyków. Miało to być dzieło miłosierdzia kapłanów z ich ślubowania złożonego 22 kwietnia 1945 r.

Biskup podziękował uczestniczącym w Eucharystii podopiecznym Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Alojzego Orione, który znajduje się w miejscu powojennego sierocińca, za przygotowanie prac nt. życia obozowego polskich księży w Dachau. – Wrażliwość tych osób na przeżycia wojenne księży, byłych więźniów obozów uzewnętrznione w tych pracach jest wielkim darem dla Kościoła kaliskiego, za który z serca dziękuję. Jest też ich wielką wrażliwością na testament księży, którzy pragnęli, by ich przykład ukazywania prawdy o Bogu i człowieku był stale tu obecny – stwierdził hierarcha.

Zachęcał wiernych, aby byli darem dla innych. – Na tym opiera się chrześcijaństwo, aby być darem dla innych, tak jak potrafił to Jezus Chrystus, tak jak potrafił to św. Brat Albert i tak jak potrafili nim być księża w swoim świadectwie życia w obozie. Pomagają nam oni, abyśmy jako wspólnota dążąca do świętości i tę świętość biorąca na serio, mieli odwagę służyć innym. Chciejmy, aby naszą postawą przez dobroć, uśmiech, życzliwość pomagać innym, którym żyje się trudniej. W każdej sytuacji człowiek może podzielić się dobrem, nawet wtedy kiedy nic nie ma, podając rękę, uśmiechając się, wypowiadając dobre słowo – przekonywał bp Janiak.

Po Eucharystii bp Edward Janiak obejrzał wystawę i wręczył upominki autorom prezentowanych prac.

Organizatorem obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego był ks. dr Sławomir Kęszka, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kaliszu.

„Jasny Dworek” – tak nazywała się placówka usytuowana przy ul. Kościuszki w Kaliszu, której opiekunami od 1934 r. byli księża orioniści. Działał tam mały internat z kaplicą dla gimnazjalistów. Rok przed wybuchem II wojny światowej dyrektorem ośrodka był ks. Robert Szulczewski, który został aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie zginął.

Po wojnie ośrodek kontynuował dzieło opieki nad dziećmi i młodzieżą. Przez kilka lat znalazło tam schronienie 13 chłopców – sierot wojennych, którzy utrzymywani byli ze składek księży dachauowczyków. Jednak starania o rejestrację schroniska – Dzieła Miłosierdzia spełzły na niczym, bo przepisy państwowe uniemożliwiały tę inicjatywę.

Obecnie w tym miejscu funkcjonuje Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione przeznaczony dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie. Placówkę prowadzą księża orioniści, a dyrektorem jest ks. Leszek Kromka.