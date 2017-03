Bp Janiak: chcemy w modlitwie pamiętać o tych, którzy dzisiaj oddają życie za wiarę

– Chcemy w modlitwie pamiętać o tych, którzy dzisiaj oddają życie za wiarę. My żyjemy w kraju wolnym, mamy dostęp do Kościoła, do sakramentów świętych, do Słowa Bożego, tylko potrzebna jest chęć i gorliwość człowieka – mówił bp Edward Janiak podczas Mszy św. w Kościelcu Kaliskim. Biskup kaliski wizytował parafię z najstarszą świątynią w diecezji kaliskiej.

Witając biskupa kaliskiego, ks. prał. Marian Andrzejewski wyraził radość, że biskup kaliski przybył do prastarej świątyni romańskiej w Kościelcu Kaliskim w przededniu 25-lecia powołania do istnienia diecezji kaliskiej. Dodał, że w głównym ołtarzu tej świątyni znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem z XVII w. Wymienił grupy duszpasterskie działające w parafii oraz wskazał na dokonania materialne w kościele i kaplicach filialnych. – Wszystkie te działania były możliwe dzięki dużej ofiarności, zaufaniu i wsparciu modlitewnym naszych parafian. Pragnę podziękować wszystkim parafianom za tworzenie klimatu serdeczności, ofiarności i dobre serce – powiedział proboszcz parafii pw. św. Wojciecha Biskupa w Kościelcu Kaliskim.

W homilii ordynariusz diecezji kaliskiej podziękował proboszczowi, wikariuszowi i parafianom za troskę o świątynię i kaplice filialne. – Ta troska duszpasterska jest najważniejsza, bo zobaczcie ile tu pokoleń ludzi przeszło. Te mury są przesiąknięte modlitwą, ale także łzami i radością. Mamy świadomość, że wszyscy zdążamy w jednym kierunku, czy to się komuś podoba, czy nie, ale będąc tutaj chcemy zapracować na wieczność – przekonywał bp Janiak.

Zwracając się do młodzieży wskazywał, że sakrament bierzmowania zobowiązuje, aby mieć odwagę bronić wiary, gdy zajdzie taka potrzeba. – Wiara jest łaską. Papież Franciszek przed rozpoczęciem Wielkiego Postu w katechezie mówił, że wszystko jest łaską. My dzisiaj chcemy dziękować Panu Bogu za łaskę wiary, za to, że zostaliśmy włączeni do Kościoła. Chcemy modlić się, byście dochowali wierności Panu Bogu i byście wiarę otrzymaną przekazywali innym – mówił celebrans.

Prosił o modlitwę w intencji prześladowanych za wiarę. – Chcemy pamiętać o tych, którzy oddają życie na misjach. Tylu ludzi ginie za wiarę, za przyznanie się do krzyża Chrystusowego, za posiadanie tekstów Pisma Świętego. My żyjemy w kraju wolnym, mamy dostęp do Kościoła, do sakramentów świętych, do Słowa Bożego, tylko potrzebna jest chęć i gorliwość człowieka – stwierdził biskup kaliski.

Podczas wizytacji bp Edward Janiak modlił się w kaplicach filialnych, odwiedził chorych, spotkał się z nauczycielami, członkami Rady Parafialnej i przedstawicielami grup modlitewnych.

Kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim z romańskim prezbiterium (zachowanym do dziś) pochodzi z 1. połowy XII w. Parafię erygowano przypuszczalnie w 2. połowie XII w. Obecnie parafia liczy ok. 3400 wiernych. Od 1988 r. proboszczem jest ks. prał. Marian Andrzejewski.