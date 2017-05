Bp Janiak do diakonów: musicie cieszyć się dobrą opinią

Musicie cieszyć się dobrą opinią, musicie być ludźmi napełnionymi modlitwą, Duchem Świętym, mądrością, wtedy z większą miłością będziecie służyć Bogu i ludziom – mówił bp Edward Janiak podczas święceń diakonatu w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Święcenia przyjęło 5 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że diakon to sługa Jezusa Chrystusa. – Nikt nie może służyć dwom panom, dlatego też za grzech uważajcie wszelką nieczystość i chciwość. Musicie cieszyć się dobrą opinią, musicie być ludźmi napełnionymi modlitwą, Duchem Świętym, mądrością, wtedy z większą miłością będziecie służyć Bogu i ludziom przyczyniając się do ich duchowego odrodzenia – powiedział celebrans.

Wskazywał, że Pan Bóg wybiera ludzi, aby służyli Kościołowi. – Jesteście potrzebni Panu Bogu. Bóg was wybrał do służby ludowi Bożemu już w łonie matki, abyście szli i przynosili owoc, a ma być to owoc prawdy i miłości – zaznaczył kaznodzieja.

Przekonywał, że pierwszym i zasadniczym zadaniem diakona i kapłana jest uświęcanie ludzi. – Macie być przekazicielami wiary poprzez waszą posługę. Dzisiaj modlimy się o to, abyście byli wiernymi sługami Chrystusa i Jego Kościoła – podkreślał hierarcha.

Wskazywał, że kapłan powinien być człowiekiem o dobrze uformowanym sumieniu. – Dobrze uformowane sumienie pozwala nam, abyśmy podejmowali obowiązki, które nie są tylko z przestrzeni tego świata, ale łączą dwa światy, są między niebem a ziemią – powiedział bp Janiak.

W uroczystości uczestniczyli, m.in. ks. Piotr Górski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, moderatorzy, wykładowcy, proboszczowie, klerycy, krewni diakonów. Uroczystość uświetnił Chór św. Grzegorza z ostrowskiej konkatedry.

Podczas Mszy św. kleryk Karol Zalewski został przyjęty do grona kandydatów do święceń diakonatu i kapłaństwa.

Nowo wyświęceni diakoni to: Łukasz Dulik z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Kalinowej, Grzegorz Kaczorkiewicz z parafii pw. św. Marcina i św. Stanisława Biskupa w Goszczanowie, Sebastian Kąkol z parafii pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie, Michał Rzeźnik z parafii pw. św. Mikołaja w Sokolnikach, Aleksy Stasiak z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim.

Diakoni podkreślają, że dużą rolę w kształtowaniu drogi do kapłaństwa odgrywali rodzice.

– Moje powołanie kształtowało się w rodzinie. Z domu rodzinnego wyniosłem wychowanie chrześcijańskie i katolickie. Od rodziców czerpałem wzór jak naśladować Chrystusa. Myślę, że to miało dużo znaczenie w tym, że odkryłem swoje powołanie – zaznaczył diakon Grzegorz Kaczorkiewicz, który dodał, że dla niego wielką radością będzie głoszenie Słowa Bożego.

– Tak jak dzisiaj ksiądz biskup powiedział powołanie jest od dziecka, aczkolwiek jego odkrywanie następuje w różnym czasie. Swoje powołanie odkryłem dopiero pod koniec nauki w liceum i po maturze postanowiłem pójść do seminarium – powiedział diakon Aleksy Stasiak, który podkreślał, że diakonat jest włączeniem do duchowieństwa. – Po tych święceniach czuję większą przynależność do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła – dodał.