Bp Janiak: Droga pokornej służby jest drogą do świętości

Droga pokornej służby jest drogą do świętości – mówił biskup kaliski Edward Janiak do wiernych zgromadzonych w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie. Biskup poświęcił odnowioną drewnianą świątynię pochodzącą z XIV w. Parafii liczącej ok. 770 wiernych udało się w ciągu czterech lat dokonać generalnego remontu kościoła, dzięki pozyskaniu środków m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak podkreśla ks. Grzegorz Modrzyński prace remontowe rozpoczęły się 4 czerwca 2013 r. W tym czasie wyremontowano m.in. wieżę i ściany zewnętrzne świątyni, wykonano nowe oświetlenie, wymieniono instalację elektryczną i nagłośnienie, a także zakupiono dzwon, który nosi imię Maryja. Prace, które kosztowały prawie 550 tys. zł udało się wykonać dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władz powiatowych i gminnych, a przede wszystkim ofiarności parafian. Gruntowany remont drewnianej świątyni przeprowadziła Tatrzańska Firma Budowlana. Pracownicy tej firmy w strojach ludowych wzięli udział w uroczystości poświęcenia odnowionego kościoła.

W homilii celebrans odwołując się do dzisiejszego Słowa Bożego wskazywał, że autorytet nauczyciela i mistrza Chrystus złączył z wielką pokorą. – Droga pokornej służby jest drogą do świętości. Każdy gest dobroci wobec drugiego człowieka jest dostrzeżony przez Pana Boga. Ci co mają władzę mają służyć, a nie wywyższać się. Modlimy się o to, abyśmy byli godnymi znakami obecności Boga wśród ludzi – powiedział kaznodzieja.

Dziękował wiernym za troskę o świątynię. – Na Kościół trzeba patrzeć przez pryzmat własnego księdza proboszcza. Kardynał Wyszyński mawiał, że obraz Kościoła nie jest taki jak go widzimy w wielkich miastach, ale trzeba iść do najmniejszych wspólnot parafialnych. Jest was niewielu, ale z wielką troską dbacie o Dom Boży. To jest piękne, że następnemu pokoleniu przekażecie kościół zadbany, który świadczyć będzie o mieszkającej tutaj wspólnocie. Ta świątynia jest wyrazem waszego szacunku dla Pana Boga – stwierdził bp Janiak.

Wraz z biskupem kaliskim modlili się: ks. inf. Tadeusz Szmyt, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ks. kan. Jerzy Palpuchowski, proboszcz parafii pw. św. Marcina Biskupa w Kępnie i dziekan dekanatu kępińskiego, ks. kan. Grzegorz Modrzyński, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie, księża z dekanatu kępińskiego, przedstawiciele władz rządowych, powiatowych i gminnych oraz wierni.

Parafię w Kierznie erygowano pod koniec XIV w. W tym samym czasie powstał kościół. Na początku XVII w. świątynia znajdowała się w posiadaniu braci czeskich, a po jej odzyskaniu w 1633 r. przez katolików została włączona do parafii Myjomice. W poł. XVIII w. kościół częściowo spalił się w czasie pożaru, ale w 1771 r. został odbudowany. Parafia została reaktywowana 1 stycznia 1969 r. Od 2007 r. proboszczem parafii jest ks. kan. Grzegorz Modrzyński.